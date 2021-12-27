حملة نصراوية ضد الشمري: لم نعد نثق في نواياك!

شن الإعلام النصراوي، هجومًا على حكم الفيديو السعودي خلف الشمري، محملين إياه مسؤولية ضياع حقوق الفريق خلال مباراتي الطائي والحزم.

ماذا فعل العالمي أمام الطائي والحزم؟

العالمي حل ضيفًا على الطائي في العاشر من ديسمبر الجاري، على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى النصر الهزيمة في تلك المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي.

بينما استضاف العالمي، الحزم أمس الأحد، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ14 من الدوري المحلي.

ونجح النصر في الظفر بالثلاث نقاط بالفوز بثنائية مقابل هدف وحيد، ليواصل انتصاراته للمباراة الثالثة على التوالي.

لماذا يهاجم النصراويون الشمري؟

الشمري هو من أدار مواجهتي العالمي أمام الطائي والحزم، لكنه اتخذ بعض القرارات الجدلية بهما، مما عرضه للنقد.

الإعلامي النصراوي سعود الصرامي، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حكم VAR صار أكثر أهمية من حكم الساحة، فهو من يقرر صحة الهدف من عدمه، النصر أحضر حكام أجانب لمباراة النصر والطائي والنصر والحزم، قرار حكم الساحة لم يكن النهائي، فحكم VAR قام بإلغاء هدفي النجعي وجلال الدين في مرمى الحزم، واحتسب هدف الطائي غير الصحيح وتجاهل بلنتي النصر".

#هات_إذنك

حكمVARصار أكثر أهمية من حكم الساحة

فهو من يقرر صحة الهدف من عدمه

النصر أحضر حكام أجانب

لمباراة النصر و الطائي و النصر و الحزم

قرار حكم الساحة لم يكن النهائي

فحكم VAR قام بالغاء هدفي النجعي و جلال الدين في مرمي الحزم و احتسب هدف الطائي غير الصحيح و تجاهل بلنتي النصر https://t.co/QZQpHVaTFb — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) December 27, 2021

فيما كتب الإعلامي عبد العزيز العوله: "مساعد حكم الفيديو الأستاذ خلف الشمري أصبح اسمًا مكشوفًا بعد تواجده في مباراتين متتاليتين للنصر (الطائي والحزم)، ففي الأولى أغفل بلنتي نصراوي واحتسب هدف تسلل للطائي، وفي الثانية ألغى هدفين صحيحين بخط تسلل مضحك!!".

وأضاف: "النصراوي لا يحسن الظن في الرجل ولا في نواياه".

مساعد حكم الفيديو الأستاذ خلف الشمري أصبح إسماً مكشوفاً بعد تواجده في مباراتين متتاليتين للنصر (الطائي والحزم) ففي الأولى أغفل بلنتي نصراوي وإحتسب هدف تسلل للطائي وفي الثانية ألغى هدفين صحيحين بخط تسلل مضحك!!

لذاك فالنصراوي لا يحسن الظن في الرجل ولا في نواياه — م عبدالعزيز العوله (@azizoula) December 27, 2021

ما هو موقف النصر في الدوري السعودي؟

العالمي يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، حصدها من الفوز في سبع مباريات، وتعادل في مباراتين، فيما خسر خمسة لقاءات أخرى.

ويبتعد النصر عن الصدارة بفارق ست نقاط، بجانب أن للاتحاد المتصدر مباراة مؤجلة.

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