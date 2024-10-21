"برتغالي يعرف السعودية جيدًا" .. حمد المنتشري يرشح مدرب النصر السابق لخلافة مانشيني قبل لقاء أستراليا

بعد ظهور زيدان و3 أسماء أخرى لخلافة مانشيني..

وجه الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، رسالة إلى اتحاد الكرة، بضرورة تحديد موقف الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، سواءً بتجديد الثقة به أو إعلان رحيله، عقب نتائج الأخضر الماضية في تصفيات كأس العالم 2026.

المنتخب السعودي يحتل المركز الثالث في جدول المجموعة الثالثة، بعد مرور 4 جولات من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية، برصيد 5 نقاط، بعدما افتتح مشواره بالتعادل مع إندونيسيا (1-1)، ثم فوز في الدقائق الأخيرة على الصين (2-1)، قبل الخسارة أمام اليابان (0-2) على ملعب الجوهرة المشعة، والذي شهد تعادلًا سلبيًا مع البحرين.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن هناك 4 أسماء في قائمة الترشيحات لخلافة مانشيني في قيادة المنتخب، على رأسها الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، والذي وُصف بأنه بمثابة (الحلم) بالنسبة للسعوديين، فضلًا عن التواصل مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق للهلال، فضلًا عن عودة الفرنسي هيرفي رينارد إلى الواجهة، مع وجود صالح المحمدي، المدير الفني للحزم.

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وفي هذا السياق، قال حمد المنتشري، نجم الاتحاد السابق، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه يرشح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للنصر، والذي قاده للفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بموسم 2018-2019، لتولي قيادة المنتخب السعودي، مضيفًا بأنه يعرف اللاعبين وخصائصهم، ويعرف طبيعة الدوري، كما قال إن أي مدرب اليوم سيكون قادرًا على تقديم أداء مع المنتخب السعودي، قبل مباراتيه المصيرتين أمام أستراليا وإندونيسيا، في نوفمبر المُقبل، واللتين قد يخسر الأخضر التواجد بأحد المركزين الثالث والرابع حال عدم الفوز فيهما.

من جانبه، أكد العُماني علي الحبسي، حارس الهلال الأسبق، أنه ضد فكرة بقاء مانشيني؛ كون المنتخب السعودي لا يقدم الصورة التي اعتاد الجماهير على مشاهدتها، مضيفًا أن السعودية ليست بحاجة إلى اسم مثل مانشيني كي يصعد منتخبها لكأس العالم، وأي مدرب وطني قادر على قيادة الأخضر.