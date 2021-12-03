"حمد الله لن ينفع الهلال لو انتقل له"

يرى الإعلامي الرياضي طارق النوفل، أن النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي النصر السابق، لن ينجح إذا انتقل لنادي الهلال خلال الفترة القادمة.

حمد الله أصبح لاعبًا حرًا خلال الوقت الحالي، بعد أن قامت إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، باتخاذ قرارًا بفسخ عقد اللاعب المغربي لأسباب قانونية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها بشكل رسمي.

خلال برنامج "أكشن مع وليد" عبر قناة "إم بي سي أكشن"، وجه أحد المتابعين سؤالًا إلى الإعلامي طارق النوفل، حيث قال: "هل ترشح حمد لله للتعاقد مع الهلال؟".

النوفل رد على سؤال المتابع قائلًا: "لا إطلاقًا، أعتقد أن عبد الرزاق حمد الله ليس لديه الاستعداد للعب في نادي الهلال، المنافس التقليدي لفريقه السابق نادي النصر خلال الوقت الحالي".

الإعلامي الرياضي واصل حديثه عن سبب رفضه فكرة انتقال حمد الله للهلال، حيث قال: "شخصية حمد الله لا يمكن أن تتوافق مع شخصية وكاريزما لاعبي نادي الهلال إطلاقًا".

وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن سبب فسخ عقد النصر مع حمد الله، هو قيام الأخير بالتعدي اللفظي على أحد المسؤولين بنادي النصر، عبر رسائل نصية.

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كما أكدت التقارير على أن حمد الله اعترض بقوة على المدرب البرازيلي مارسيلو سالازار، المدير الفني لفريق النصر، بسبب عدم إشراكه في مباراة الفريق أمام الرائد، حيث قام بكسر "السبورة" المتواجدة في غرفة خلع الملابس.