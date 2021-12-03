"زعامة آسيا مازالت للاتحاد رغم تتويج الهلال بدوري الأبطال"

أكد الإعلامي الرياضي عادل مرضي، على أن الزعامة الآسيوية مازالت لنادي الاتحاد، هذا بالرغم من تتويج الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2021، مستعرضًا بعض الدلائل على حديثه.

الهلال توج ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2021، بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر الماضي.

مرضي قال خلال تصريحات لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة 24 الرياضية: "الزعامة مازالت للاتحاد مناصفة مع الهلال، ولدي 4 أدلة تثبت على أن الهلال لا يمتلك 4 دوري أبطال آسيا، وهذه الأدلة من الاتحاد الآسيوي والدولي "فيفا"".

واستعرض عادل مرضي الدلائل، حيث قال: "تصريح لعضو الاتحاد الآسيوي رهيف علامة لجريدة الجزيرة عام 2001 في حوار مع الأستاذ سعود الصرامي، ذكر أن سيتم إلغاء جميع البطولات الآسيوية الثلاث، ودمجها في بطولة واحدة لضمان مشاركة أقوى الأندية الآسيوية عام 2003".

وتابع: "حديث رهيف علامة يعني أن البطولة دُمجت وأن البطولات السابقة أُلغيت، وفيفا خلال تغريدة على موقع تويتر يقول أن الاتحاد هو الفريق الوحيد الذي حقق دوري أبطال آسيا مرتين، رغم أن بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي حققها مرتين، وسامسونج مرتين وبنك المزارعين التايلاندي مرتين".

عادل مرضي أردف: "بعد فوز العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال آسيا 2003، كتبت جميع الوكالات العالمية وبعض الصحف السعودية، بأن العين أول فريق يحقق هذه البطولة بعد أن تم دمجها".

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واستطرد قائلًا: "الوكالة الفرنسية تقول أن السد القطري حقق دوري أبطال آسيا لأول مرة عام 2011، بالرغم من أنه حققها من قبل عام 1989، ولقب 2009 كتبت BBC أن بوهانج حققها الأول مرة، بالرغم من أنه حققها قبلها مرتين".

عادل المرضي - جدة :

الزعامة ما زالت للاتحاد .. الفيفا يقول ان الاتحاد الوحيد الذي حقق دوري أبطال آسيا مرتين ..

الحصاد الرياضي ...@ADEL_MARDI pic.twitter.com/qWZLKuWLCv — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) December 2, 2021

واختتم مرضي تصريحاته قائلًا: "في عام 2003 في كل عام يشارك بطل البطولة السابقة، وفي هذه النسخة لم يشارك بوهانج الكوري، بالرغم من أنه بطل دوري أبطال آسيا عام 2002 لأن البطولة ألغيت وتم دمجها".