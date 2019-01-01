النصر يحاول إنهاء أزمة حمد الله قبل تحويله إلى النيابة

هل ينجح مسؤولي النصر في إنهاء الأزمة؟

دخل المغربي عبد الرزاق حمد الله، في أزمة مع موظفة بالأمان في مطار الرياض، قبل السفر إلى بلاده، من أجل قضاء عطلته، رفقة زوجته.

حمد الله اشتبك لفظيًا مع موظفة أمن في مطار الرياض، تحمل رتبة رقيب، بعد مرور زوجته تحت جهاز التفتيش الآلي، وهو ما استفز مهاجم النصر، لأن زوجته حامل، وتعرضها للآشعة قد يكون ضارًا بصحة الجنين.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن قسم شرطة مطار الملك خالد في الرياض، أكمل تحقيقات قضية عبد الرزاق حمد الله، وموظفة الأمن، تمهيدًا لتحويلها إلى النيابة العامة، بعد أخذ أقوال الطرفين.

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ويحاول مسؤولي النصر لإيجاد حلًا، قبل تحويل القضية إلى النيابة العامة، حيث أجرى بعض الشخصيات اتصالات مكثفة مع أسرة الموظفة، لإقناعها بالتنازل عن القضية.

الموظفة ادعت أن حمد الله وجه لها كلمات نابية ضدها، وتجاوز الاحترام، وحاول الدخول لمناطق التفتيش الخاصة بالنساء، ولكن اللاعب نفى كل التهم.

المهاجم المغربي غادر شرطة المطار في الثانية عشر ظهر اليوم الخميس، متوجهًا نحو منزله في الرياض، بعد رفض الموظفة التنازل عن القضية، وبالتالي منعه من السفر، وحدثت تلك الواقعة في الثالثة فجرًا.