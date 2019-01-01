البلايلي: رفضت النصر وأتمنى تواجد بونجاح وبلعمري في الأهلي

البلايلي يتحدث عن سبب تفضيله الأهلي عن النصر والعروض الأخرى.

أكد الجزائري يوسف البلايلي، لاعب الأهلي، على أنه رفض عروضًا كثيرة من أجل الانضمام لصفوف الراقي، من ضمنها عرضًا تقدم له من النصر.

يوسف البلايلي قال خلال تصريحات لصحيفة "البلاد" السعودية: "بعد أمم إفريقيا تلقيت أكثر من عرض، سواء عربيًا أو أوروبيًا، وكان من ضمنها عرضان سعوديان من الأهلي والنصر".

اللاعب الجزائري تابع: "الأهلي ناد كبير، وتفضيلي له جاء بعد ارتياح، بالإضافة إلى أن رغبة والدي كانت تمثيل الأهلي".

وأردف: "تفضيلي للأهلي عن النصر ليس بسبب المادة، فالنصر قدم لي عرضًا ماديًا مناسبًا، ولكن تعامل إدارة الأهلي الرائع معي، ومع والدي، ورغبتهم القوية في التعاقد معي هي من حسمت إنهاء المفاوضات، بالإضافة إلى أن الأهلي يمتاز بخلوه من المشاكل التي من الممكن أن تجدها في بعض الأندية الأخرى".

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لاعب الجزائر واصل: "لا توجد فوارق كبيرة بين الدوريين التونسي والسعودي، لكن على الصعيد الشخصي حتى الآن، لم أتأقلم مع الأجواء خارج الملعب بشكل عام، بالإضافة إلى حرارة الجو والرطوبة العالية في مدينة جدة، ولكنني بدأت أعتاد على بعض التفاصيل، وسوف أجعل جماهير الأهلي تستمتع عند حضورها إلى الملعب في القادم من المباريات".

واختتم البلايلي تصريحاته قائلًا: "أتمنى تواجد بغداد بونجاح وجمال بلعمري في صفوف الأهلي، لأنهما سيساعدان الفريق بشكل كبير، لما يملكانه من إمكانات هائلة".

البلايلي انضم لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من صفوف الترجي التونسي، بعد تألقه في كأس أمم إفريقيا 2019.