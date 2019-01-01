حمدالله يغادر مبنى النيابة العامة بعد استماع أقواله.. وشكوى جديدة في القضية

أزمة كبيرة يقع بها حمدالله بسبب أزمة المطار

​كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أخر تطوارت أزمة المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي النصر السعودي، بسبب أزمة المطار التي حدثت يوم الخميس الماضي، أثناء مغادرته للسعودية.

وكان حمدالله قد اشتبك لفظيًا مع أحد أفراد الأمن في المطار يوم الخميس الماضي، مما أدي لتقديم شكوى ضد حمدالله ومنعه من السفر وقتها، وتحول اللاعب للنيابة العامة لسماع شهادته.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن حمدالله قد غادر منذ قليل مبنى النيابة العامة بعد الاستماع لأقواله في أزمة موظفة الأمن في المطار التي وقعت الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة أن حمدالله حضر رفقة محاميه وصفوان السويكت رئيس النصر، وتم استعراض تسجيل الكاميرات والاستماع للطرفين، وفيما ثبتت موظفة الأمن أقوالها المدونة في محضر الشرطة ليلة الحادثة، واستمر حمدالله أيضا في نفي ما اتهمته به، وادعى أنها وصفت زوجته بكلمة نابية.

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وتابعت الصحيفة في سرد تفاصيل التحقيق مع حمدالله، حيث ينوي محامي حمدالله تقديم شكوى منفصلة تجاه موظف آخر في المطار، مدعيًا أنه وجه له عبارات لا تليق بدافع الميول الرياضي.