حكيم زياش يكشف سر معاناته في تشيلسي

النجم المغربي يثق جيدًا في قدراته

كشف حكيم زياش، النجم المغربي المحترف في صفوف تشيلسي، عن سر معاناته في الموسم الأول له مع البلوز في الدوري الإنجليزي.

زياش قرر إنهاء رحلته في الدوري الهولندي مع أياكس أمستردام الصيف الماضي، وانتقل إلى تشيلسي في صفقة وصلت قيمتها 40 مليون يورو.

المغربي قدم بعض اللمحات المبهرة من إمكانياته هذا الموسم، لكنه لم يظهر في أفضل مستوياته على الإطلاق.

وهو ما تحدث عنه اللاعب للموقع الرسمي لتشيلسي قائلًا:"قبل مجيئي إلى هنا ابتعدت عن الملاعب لمدة سبعة أشهر، أتيت وبدأت بعدها الإصابات لذلك كنت متأخرًا عن الجميع من الناحية البجنية".

وأضاف:"لذلك هدفي الرئيسي الآن هو مواصلة العمل الجاد والعودة لأقوى نقطة ممكنة، ما زلت أحاول المضي قدمًا ولكن الأمر يستغرق بعض الوقت".

وتابع صاحب الـ28 سنة:"أنا دائمًا من النوع الذي يؤمن بنفسه، وأعمل بالتدريبات بالشكل الكافي، ربما لا يظهر الأمر في بعض المباريات لكني أواصل العمل وأعرف ما يمكنني القيام به، هناك بعض النقاط التي تشعرني بالقلق لكن أتسلح بالقوة العقلية".

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توخيل: وقعنا في الكثير من الأخطاء، ولهذا استبدلت زياش!

يذكر أن النجم المغربي الذي يستعد غدًا لمواجهة فريقه ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، نجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم في 29 مباراة لعبها مع تشيلسي بكل البطولات هذا الموسم.