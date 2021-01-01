تشيلسي مستعد للتخلص من زياش لخطف نجم إشبيلية من أنياب مانشستر يونايتد

زياش من أجل النجم الفرنسي

ذكرت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن تشيلسي مستعد لدخول صراع مع مانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع نجم إشبيلية جول كوندي، حتى لو كلفه الأمر التضحية بالنجم المغربي حكيم زياش.

تشيلسي مهتم بخدمات المدافع الفرنسي الواعد والذي يحاوطه كبار أوروبا من كل جانب، لدرجة جعلته مستعد للتضحية بخدمات حكيم زياش بالإضافة إلى أموال.

ظل مانشستر يونايتد يطارد كوندي نجم منتخب فرنسا تحت 21 سنة منذ فترة، وفي الوقت الحالي يبدو أن الصراع الإنجليزي سيكون بين الشياطين الحمر وبين البلوز أيضًا.

كوندي لديه شرط جزائي قيمته 69 مليون جنيه استرليني، لكن تشيلسي سيقدم عرضًا يتضمن زائد النقود، نظرًا لأنه لا يستطيع تحمل تكاليف هذه الصفقة خاصة مع الإنفاق الكبير له الميركاتو الماضي.

التقارير الإسبانية والتي نقلتها دايلي ميل تزعم أن تشيلسي مستعد لوضع حكيم زياش في الصفقة ليكون اللاعب الذي سيتم التضحية به بالإضافة إلى مبلغ من المال لتكملة الرقم المطلوب من إشبيلية.

فشل صانع الألعاب المغربي زياش في الحصول على مكان أساسي، وجاءت أرقامه لتثبت ذلك حيث سجل أربعة أهداف فقط ونفس العدد من التمريرات الحاسمة طوال الموسم.

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الجدير بالذكر أن النجم الدولي المغربي والقادم من أياكس الهولندي لم يجد مكانه في تشكيل البلوز خاصة بعد تولي المدرب الألماني توماس توخيل مسؤولية تدريب البلوز خلفًا للمقال فرانك لامبارد.