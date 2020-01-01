حكيمي يوجه رسالة خاصة إلى ريال مدريد وجماهيره

المدافع المغربي سيحتفظ بعشقه للنادي الإسباني

قام أشرف حكيمي الظهير المغربي المنتقل حديثاً إلى صفوف إنتر، بتوجيه رسالة خاصة لفريقه السابق ريال مدريد بعد رحيله عن النادي الإسباني.

حكيمي رحل عن ريال في 2018 منضماً لبوروسيا دورتموند الألماني، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، قبل الرحيل بشكل نهائي هذا الصيف.

الدولي المغربي قرر خوض تجربة جديدة في إيطاليا، ليختار إنتر في صفقة وصلت قيمتها 40 مليون يورو.

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وقال حكيمي في رسالة خاصة لريال مدريد:"لم أتخيل المرور بهذه اللحظة، إنها ليست وداعاً لأنه لا يمكنك مغادرة منزلك، ربما تبتعد ولكن يظل قلبك متعلقاً بالمكان الذي نشأت فيه ووجدت به السعادة والقيم العظيمة".

وأضاف:"لقد نشأت وترعرعت في ريال مدريد وتعلمت أن أكون الشخص الذي أنا عليه الآن، ليس فقط من الناحية الرياضية بل من مختلف الجوانب".

وتابع:"دخلت النادي في سن السادسة وشعرت بسعادة كبيرة جداً منذ اللحظة الأولى وحتى رحيلي، لذلك أريد توجيه الشكر لكل عامل أو مدرب وكذلك جميع الرفاق والجماهير، سأستمر في دعم الفريق وسأظل واحداً منكم.. هلا مدريد".

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جدير بالذكر أن حكيمي لعب 45 مباراة مع دورتموند هذا الموسم، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 10 في كل البطولات بقميص النادي الألماني.