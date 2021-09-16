كونتي: حكيمي يحلم بالعودة إلى ريال مدريد

كونتي يؤكد رغبة حكيمي في العودة يومًا ما إلى نادي ريال مدريد.

كشف أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لنادي إنتر الإيطالي عن الحلم الذي يعيش عليه المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والمتمثل في العودة إلى ريال مدريد الإسباني.

أشرف حكيمي لعب تحت قيادة كونتي خلال الموسم الماضي في إنتر، وكان النجم المغربي أحد الأسباب التي قادت "النيراتزوري" لتحقيق لقب الدوري الإيطالي بعد غياب عن البطولة استمر لعشر سنوات.

ورغم أن حكيمي لم يلعب سوى موسمًا واحدًا مع إنتر، إلا أنه رحل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية صوب باريس سان جيرمان، في صفقة بلغت قيمتها 60 مليون يورو.

حكيمي تدرج في الفئات السنية لنادي ريال مدريد الإسباني، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2017، لكنه خرج في صيف 2018 إلى بوروسيا دورتموند الألماني لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وبعد انتهاء الإعارة، قرر ريال مدريد بيع أشرف حكيمي إلى إنتر مقابل 43 مليون يورو، في ظل الأزمة الاقتصادية التي عاشها النادي الملكي.

لماذا قرر إنتر بيع حكيمي؟

إنتر عانى من أزمة مالية خانقة دفعت كونتي إلى الرحيل بعد تأكيد الإدارة له أنها لن تلبي طلباته في سوق الانتقالات.

الأزمة الاقتصادية اضطرت إنتر للتخلي خدمات أشرف حكيمي، وحصل مقابله على 60 مليون يورو، كما قررت إدارة "النيراتزوري" بيع البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 115 مليون يورو.

ماذا قال كونتي عن أشرف حكيمي؟

كونتي يعرف أشرف حكيمي جيدًا، حيث تحول اللاعب تحت قيادته إلى أحد أفضل المدافعين على مستوى العالم.

كونتي أكد أن الانتقال إلى باريس سان جيرمان لم يكن في ذهن أشرف حكيمي، أو على الأقل هناك فريق آخر يدور في ذهنه.

كونتي تحدث عن حكيمي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أثناء تواجده كضيف خاص لتحليل مباراة ليفربول وميلان في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال كونتي: "حلم حكيمي هو اللعب لصالح ريال مدريد مرة أخرى".

وتطرق كونتي إلى مواجهة ريال مدريد وإنتر خلال دور المجموعات في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، وشعور حكيمي خلال المباراتين.

وقال المدرب الإيطالي: "لقد عانى خلال هاتين المباراتين، أتذكر الخطأ الذي ارتكبه في ألفريدو دي ستيفانو وتسبب بهدف في مرمانا، لكنه عمل بجد منذ ذلك الحين".

ما هي مدة عقد حكيمي مع باريس سان جيرمان؟

حكيمي انضم إلى باريس سان جيرمان في يوليو 2021 مقابل 60 مليون يورو، ووقع عقدًا يمتد حتى صيف 2026.

وبهذا فإن أشرف حكيمي سيلعب في صفوف باريس سان جيرمان على الأقل حتى يصبح في السابعة والعشرين من العمر، بالنظر إلى أن نادي العاصمة الفرنسية لا يفرط في نجومه بسهولة.

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