"حكيمي مع نيمار ومبابي سيكون كابوسًا للخصم"

حكيمي سيصبح أفضل ظهير في العالم بوجود مبابي ونيمار

أشاد المدرب المساعد لمنتخب المغرب، مصطفى حاجي بقدرات اللاعب المغربي، أشرف حكيمي، المنضم حديثًا إلى باريس سان جيرمان.

وانتقل حكيمي البالغ 22 عاما إلى فريق العاصمة قادمُا من إنتر الإيطالي مقابل 60 مليون يورو وعقد يمتد حتى صيف 2026.

ماذا قال حاجي عن أشرف حكيمي؟

تحدث حاجي في مقابلة صحفية مع "ليكيب" الفرنسية عن مهارات حكيمي، وقال:" باريس سان جيرمان هو النادي المثالي لحكيمي، يمكنه تقديم الكثير لهجوم الفريق".

وتابع: "أنه يحتاج إلى مساحات ومع وجود لاعبين مثل مبابي أو نيمار أو دي ماريا، سيصبح حرًا في الملعب، وسيكون قادرًا على القدوم من الخلف".

وأضاف: "بجانب سرعته، حكيمي يمتلك مهارة كبيرة أمام المرمى ويستطيع التسديد، أنه كابوس للخصم".

ما النصائح التي قدمها حاجي إلى بوتشيتينو بخصوص حكيمي؟

وجه مصطفى حاجي رسالة إلى مدرب سان جيرمان، ماوريسيو بوتشيتينو للاستفادة من قدرات حكيمي، وقال: "يمكن للمدرب استغلال إمكاناته كاملةً، بعد فترة من التأقلم، أرى أنه سيصنع عشرة أهداف برفقة الثنائي نيمار مبابي".

يذكر أن الدولي المغربي لم يجد صعوبة في التأقلم رفقة فريقه السابق إنتر، لذلك يتوقع الجميع أن يصبح اللاعب الأفضل في مركزه تحت قيادة مدرب بخبرة بوتشيتينو.

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