"الجميع يحب مبابي في يوفنتوس ولكن ضمه مستحيل"

بارزالي يعترف بالكوابيس التي رادودته مع يوفنتوس بسبب لاعبي الخصم

اعترف مدافع يوفنتوس السابق، أندريا بارزالي، بأن الفرنسي كيليان مبابي، أحد أكثر اللاعبين الذي تمنى قدومهم إلى يوفنتوس.

وقد سبق وأن تواجه اللاعبين، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس وموناكو في موسم 2016-17 عندما كان مبابي لاعب لفريق موناكو.

ماذا قال بارزالي عن مبابي؟

تحدث بارزالي في حوار أجراه مع صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية عن مواجهة مبابي، وقال: "أتذكر الشعور الذي شعرت به ضد كيليان عندما كان يبلغ 18عامًا".

وتابع: "كان يركض بسرعة 3 آلاف كيلو متر في الساعة، في نهاية المباراة، ذهبت إلى باراتيتشي (المدير الرياضي في يوفنتوس آنذاك) وقلت له ما الذي تنتظره للتعاقد معه؟".

وواصل: "أخبرني أن الجميع في النادي أحبه لكن من المستحيل أن تتم هذه الصفقة عمليًا".

من هو أصعب لاعب واجه بارزالي؟

وبخصوص أصعب مواجهة في تاريخ بارزالي كلاعب، قال: "كريستيانو رونالدو، هو أصعب لاعب واجهته، كان دائمًا يُعلم علينا مع ريال مدريد".

وتابع: "أنه العمود الذي يتكأ عليه يوفنتوس، نحن نقول كل شيء عنه، مثل، أنه يلعب فقط من أجل أرقامه لكن الحقيقه أنه بعد أن سجل 40 هدفًا فهو دائمًا حاضر في المباريات الحاسمة".

الجدير بالذكر أن أندريا بارزالي اعتزل كرة القدم في 2019، وعمل مساعدًا لساري، المدير الفني ليوفنتوس آنذاك قبل أن ينسحب ويقدم استقالته بعد عام واحد مع السيدة العجور كمدرب مساعد.

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