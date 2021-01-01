حكيمي وإنتر يرفضان إغراءات آرسنال

المدفعجية حاولو جدياً..

تحدثت أنباء قادمة من إيطاليا وإنجلترا عن اهتمام جاد من آرسنال بالتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي من صفوف إنتر في الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز مركز الظهير الأيمن.

حكيمي انضم فقط الصيف الماضي قادماً من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو بعد أن أمضى عامين على سبيل الإعارة في بوروسيا دورتموند.

ماذا قالت الصحافة الإنجليزية بخصوص اهتمام آرسنال؟

الإعلام والصحف الإنجليزية ربطت حكيمي بالانتقال لصفوف المدفعجية لتعويض الرحيل المحتمل لهيكتور بيليرين الصيف المقبل.

وبحسب "صن"، آرسنال سيجهز عرضاً كبيراً الصيف المقبل لضم الظهير الشاب لصفوفه وإغراء إنتر ببيعه بعد عام وحيد.

وماذا قال الإعلام الإيطالي عن الصفقة؟

موقع "إف سي إنتر نيوز" المقرب من النيراتزوري قال إن آرسنال بالفعل حاول التواصل مع اللاعب وناديه من أجل التقدم بعرض لضمه.

وأضاف التقرير أن كلاً من إنتر وحكيمي لم يستمعا من الأساس لعرض آرسنال، إذ لا يريد اللاعب الرحيل ويعتبره النادي الإيطالي ليس للبيع.

ما السبب حول الحديث بخصوص إمكانية رحيل حكيمي عن إنتر؟

واجه إنتر مصاعب في تسديد الدفعة الأولى المستحقة لريال مدريد من قيمة الصفقة قبل شهور، مما فتح باب الحديث عن رحيله.

وأعلن ريال مدريد في بيان رسمي وقتها أنه اتفق مع إنتر على تأجيل الدفعة المستحقة حتى مارس، وقام إنتر بالفعل بتسديد العشرة ملايين الواجبة عليه في الشهر الفائت.

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