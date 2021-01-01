كونتي: قبلة حكيمي؟ أردت البوح بمشاعري للأولاد

كونتي يفسر قبلة حكيمي ويتحدث بعد الفوز الحادي عشر تواليًا

قال المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي أنطونيو كونتي إن السبب وراء القبلة التي منحها للنجم المغربي أشرف حكيمي اليوم هو رغبته في التعبير عن مشاعره تجاه لاعبيه وما يقومون به.

وحقق فريق إنتر الفوز اليوم على نظيره كالياري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي على ملعب النيراتزوري.

جاء هذا في المباراة التي بدأ فيها كونتي بتشكيل يغيب عنه مجموعة كبيرة من الأساسيين، على رأسهم أشرف حكيمي ولاوتارو مارتينيز وسيتفانو سينسي وغيرهم.

وعقب المباراة التي احتفل بها أنطونيو كونتي بجنون مع لاعبيه كالعادة، وظهر وهو يقبل رأس لاعبه أشرف حكيمي، تحدث عن السر وراء إظهار مشاعره بتلك الطريقة العفوية.

وقال كونتي: "قبلة حكيمي والانطلاق تجاه اللاعبين عقب الهدف الذي أحرزه دارميان؟ ركضت لأذهب وأحتضن الأولاد. أريد أن أشاركهم الفرح وأثني عليهم لجهدهم الهائل في الأسبوع الماضي".

وأضاف: "هذه المجموعة تعرف جيدًا أنني رفقة فريقي المساعد مستعدون للقتال من أجلهم ومن الصواب مشاركة هذه المشاعر وإظهار المودة حتى بقبلة كما حدث على رأس حكيمي".

وتابع: "كنت أكرر أنه لم يتبق سوى عدد أقل من المباريات وأن كل فوز يستحق ست نقاط لهذا السبب فاز ميلان يوم أمس وكان من المهم بالنسبة لنا الحفاظ على الصدارة".

وأردف: "ليس من السهل أن نتعرض لضغط مستمر لكننا اعتدنا على ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى للكثير منهم وأنا راضٍ حقًا عن التقدم الذي يحرزه الأولاد بمرور الوقت، لقد حققنا نموًا كبيرًا خلال عامين في جميع الجوانب".

وأكد: "نحن فقط بحاجة إلى مواصلة اللعب للفوز والمزيد من الانتصارات، لمواصلة وضع أقدامنا على البنزين والتحرك إلى الأمام إلى أقصى حد، يمكننا تحمل إجراء أي حسابات في هذه المرحلة وأنا أحب الفوز كثيرًا، ثم أحاول نقل هذه الفلسفة إلى الأولاد".

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الجدير بالذكر أنه بانتصار اليوم استمرت سلسلة انتصارات إنتر في الدوري الإيطالي، ويرتفع رصيده للنقطة الـ 76 في المركز الأول، وبفارق 11 نقطة عن ميلان صاحب المركز الثاني ويقترب خطوة جديدة نحو اللقب.