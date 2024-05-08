ليلة لن تنسى.. سر بكاء حكم مباراة باريس ودورتموند!

ماذا قال المدرب الإسباني؟

فوجئ متابعو مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند التي انتهت بتأهل الفريق الألماني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بدخول الحكم دانييلي أورساتو في نوبة بكاء عقب اللقاء الذي أداره.

وتأهل دورتموند إلى نهائي الأبطال من حديقة الأمراء، بعد الفوز بهدف نظيف على مضيفه سان جيرمان، ليكرر نتيجة الذهاب، ويصل إلى ويمبلي، في انتظار الفائز من بايرن ميونخ وريال مدريد.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وبعض الصور للحكم وهو يبكي مع إطلاق صافرة النهاية، إذ لم يتمالك دموعه.

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ووفقًا لـ"sportbible"، فإن مباراة باريس ودورتموند كانت آخر مواجهة يديرها أورساتو في دوري أبطال أوروبا قبل اعتزاله، حيث ستكون مباريات يورو 2024 آخر محطة في مسيرته التي بدأها عام 2010.

ووقع الاختيار على أورساتو من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم كأفضل حكم في عام 2020.