"فضيحة عالمية".. قناة ريال مدريد تشن هجومًا على حكم مواجهة الكلاسيكو

"الآن يكافئونه"

شنت القناة الرسمية لنادي ريال مدريد هجومًا كبيرًا على الحكم خيسوس خيل مانزانو، الذي جرى تعيينه لإدارة مواجهة النادي الملكي أمام برشلونة، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب الجوهرة المشعة بالمملكة العربية السعودية.

وكان مانزانو بطلًا للمباراة المثيرة للجدل في الموسم الماضي (مارس 2024)، بين ريال مدريد وفالنسيا، حين ألغى هدفًا لجود بيلينجهام في اللحظات الأخيرة (الكرة دخلت الشباك بعد الصافرة مباشرة).

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد أعادت قناة ريال مدريد التذكير بالأخطاء الفادحة التي ارتكبها مانزانو في السنوات الأخيرة ضد النادي الملكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشددت القناة على أن إلغاء هدف بيلينجهام كان "فضيحة عالمية"، مشيرة إلى أنه "غاب عن التحكيم بعدها لمدة أسبوعين فقط ويُكافأ الآن بنهائي السوبر".

وأضافت: "في مواجهة فالنسيا بموسم 2020/21، احتسب مانزانو 3 ركلات جزاء ضد ريال مدريد، الوحيد الذي فعل ذلك".

وواصلت قناة الملكي هجومها على الحكم خيسوس مانزانو: "كذلك هو الوحيد الذي ألغى 3 أهداف لريال مدريد في مباراة ضد إلتشي قبل موسمين".