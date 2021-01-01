حكم صربيا والبرتغال يعتذر عن هدف رونالدو الشبح

واقعة أثارت غضب البرتغاليين كثيراً

اعتذر حكم صربيا والبرتغال داني ماكيلي عن هدف كريستيانو رونالدو الشبح الذي لم يتم احتسابه رغم تخطي الكرة خط المرمى بتصفيات مونديال 2022.

اللقطة الجدلية كانت في الدقيقة الأخيرة عندما سدد رونالدو ومرت الكرة بوضوح من على خط المرمى، ولكن ماكيلي لم يحتسبها وسط غضب النجم البرتغالي واحتجاجات لاعبي فريقه.

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وتحدث ماكيلي، هولندي الجنسية، مع جريدة "أبولا" البرتغالية الشهيرة وقال: "بحسب قواعد الاتحاد الدولي، كل ما يمكنني قوله بخصوص الأمر هو تقدمي بالاعتذار".

وأضاف: "اعتذرت للمدرب الوطني فيرناندو سانتوس والفريق البرتغالي على ما حدث، كفريق تحكيمي نبحث دائماً عن القرار الصائب".

وختم: "عندما نصبح محطاً للأنظار والأخبار هكذا الأمر لا يعجبنا إطلاقاً".

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المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال قطر 2022، والتي أقيمت قبل يومين بالعاصمة الصربية بلجراد.

سانتوس، مدرب البرتغال، كان قد خرج وأكد على احترامه للحكم وكشف عن أنه تقدم بالفعل باعتذار له عن القرار.