رونالدو: بسببكم تعرض شعبًا بأكمله للضرر!

كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس يعلق على حادثة إلغاء هدفه أمام منتخب صربيا في تصفيات أوروبا لكأس العالم 2022.

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عن غضبه بسبب ما حدث من التحكيم في لقاء منتخب بلاده ضد صربيا مساء الأمس.

وكان رونالدو قد ألغي له هدفًا في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، بعد أن مرت الكرة من خط المرمى، دون وجود لتقنية الفيديو أو تقنية خط المرمى.

ماذا قال كريستيانو رونالدو عن هدفه الملغي؟

وقال نجم يوفنتوس ومنتخب البرتغال: "أن أكون قائد المنتخب البرتغالي هذا هو الشرف الأعظم في حياتي الكروية، ويملئني بالفخر".

وأضاف: "دائمًا ما أقدم كل ما لدي، وسأستمر في فعل ذلك وتقديم كل شيء من أجل بلادي، ذلك الأمر لن يتغير أبدًا".

وأردف: "لكن هناك بعض الأوقات الصعبة أيضًا التي علينا أن نتعامل معها، بالأخص عندما نشعر أن البلد كلها تعرضت للأذية".

ماذا قال فرناندو سانتوش المدير الفني للبرتغال؟

وقال سانتوس: "الحكم اعتذر بعد المباراة، ولدي الكثير من الاحترام له، لكن ما حدث غير مسموح في بطولة مثل تلك، لا توجد إعادة تلفزيونية أو تقنية لقياس خط المرمى".

وأضاف: "الكرة تجاوزت خط المرمى بحوالي نصف متر، ولم يكن هناك أي عوائق، الهدف كان واضحًا، لقد اعتذر لكن ذلك لم يحل المشكلة".

لماذا لا توجد تقنية فيديو في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022؟

لم تكن كل الملاعب جاهزة لاستقبال تقنية الفيديو في تصفيات قارة أوروبا بسبب ضعف الإمكانيات في بعض البلدان، ووجود مشاكل تقنية في بلدان أخرى.

فقامت الجهات المنظمة باتخاذ قرار بإلغاء استخدام تقنية الفيديو في كل المباريات الخاصة للتصفيات كنوع من أنواع تساوي الفرص.

ما هو موقف البرتغال في التصفيات؟

بعد مرور جولتين من تصفيات قارة أوروبا الخاصة بكأس العالم 2022 أصبح المنتخب البرتغالي يحتل المركز الثاني في مجموعته.

رصيد رفاق كريستيانو رونالدو أصبح أربع نقاط بعد لقاء الأمس، حيث فازوا في لقاء وتعادلوا في الآخر.

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