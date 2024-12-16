"ربما أخطأت".. الكشف عن محادثة فينيسيوس مع حكم مواجهة فاييكانو: لا تقترب مني هكذا!

ماذا قال؟

شهدت مباراة ريال مدريد ورايو فاييكانو التي انتهت بالتعادل (3-3) أول أمس السبت، ضمن الجولة 17 من الدوري الإسباني، العديد من الحالات التحكيمية الجدلية.

وطالب فينيسيوس جونيور بالحصول على ركلة جزاء، بعد سقوطه داخل المنطقة في الدقيقة 75، لكن الحكم مارتينيز مونويرا أشار باستكمال اللعب، دون أن يتوجه لمراجعة اللقطة الجدلية بنفسه عبر تقنية الفيديو.

ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، محادثة بين فينيسيوس والحكم، الذي أغضب بقراره مسؤولي وجماهير النادي الملكي.

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وحسب كاميرات شبكة DAZN التي بثت المباراة، فقد قال الحكم لفينيسيوس: "استمع إلي، استمع إلي، ربما أخطأت"، وأضاف: "حسنًا، نعم، لقد أخطأت. انتظر، نعم، أخطأت". لينهي حديثه "لا تقترب مني بهذه الطريقة، لا تقترب مني بهذه الطريقة".

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد يدرس تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني واللجنة الفنية للحكام، حول وجود تعمد من الحكم في عدم تطبيق بروتوكول تقنية الفيديو (VAR)".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا، بفارق نقطة خلف كل من أتلتيكو مدريد وبرشلونة، علمًا بأن النادي الكتالوني خاض مباراة أكثر.