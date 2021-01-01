حكم بالسجن لخمسة عشر شهراً بسبب ركلة جزاء في صربيا!

واقعة غريبة..

أصدرت السلطات الصربية حُكماً بسجن الحكم سرديان أوبرادوفيتش لمدة 15 شهراً بسبب احتسابه لركلة جزاء غير صحيحة.

الواقعة تعود إلى العام 2018 ومباراة بالدوري المحلي بين سبارتاك سوبوتيكا ورادميكي نيس، والتي كانت ستحدد الفريق الذي سيلعب بالدوري الأوروبي.

واحتسب الحكم وقتها ركلتي جزاء لمصلحة سوبوتيكا وطرد لاعباً من خصمه، ولكن الركلة الثانية كانت هي المثيرة للجدل بشكل خاص.

واحتسب أوبرادوفيتش ركلة جزاء أولى بسبب التحام هوائي بين لاعبي الفريقين، وثانية بسبب إبعاد لاعب للكرة بقدمه من داخل منطقة الجزاء، وطرد لاعب نيس المحتج بإخراج بطاقتي إنذار.

لجنة مكافحة الفساد في صربيا فتحت تحقيقاً وقتها في الواقعة، وأصدرت فقط هذه الأيام حكمها بحبس الحكم وإيقافه لمدة 10 سنوات.

التحكيم وصربيا شغل الأذهان الأيام الماضية بعد أن تعادلت البلاد مع البرتغال 2-2 في تصفيات المونديال القادم ببلجراد، ولم يحتسب الهولندي داني ماكيلي هدفاً واضحاً لكريستيانو رونالدو.

واعترف ماكيلي لاحقاً بالخطأ الذي ارتكبه، مع العلم بأن تقنية خط المرمى والفيديو ليست متاحة بتصفيات المونديال.