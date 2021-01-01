شاهد واحكم | هدف غير مُحتسب للبرتغال وغضب كبير من كريستيانو

جدل تحكيمي أو ظلم تحكيمي؟

تعادل منتخب البرتغال بهدفين لكل فريق مع مضيفه منتخب صربيا، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب النجم الأحمر في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

البرتغال فرّط بالفوز بعد أن كان متقدماً بهدفين من تسجيل دييجو جوتا قبل أن يدرك المنتخب الصربي التعادل بهدفين آخرين.

إلا أن المباراة ورغم أحداث التقدم والعودة إلا أن نهايتها كانت أكثر دراماتيكية مع عدم احتساب هدف للبرتغال من توقيع كريستيانو رونالدو بالرغم من ان الكرة - كما أظهرت شاشات التلفزة - تخطت خط المرمى.

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#EliminatoriasUEFA LA POLÉMICA DE LA TARDE



El gol que no le convalidaron a Cristiano frente a Serbia, que significaba la victoria de Portugal en el final. 🇵🇹⚽️👎🏻 pic.twitter.com/GRIovG9Co7 — TyC Sports (@TyCSports) March 27, 2021

هدف واضح ، الكرة تجاوزت الخط بشكل كلي. pic.twitter.com/fQ2r7VNL9w — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 27, 2021

وكان لكريستيانو وزملائه في المنتخب ردود فعل غاضبة على حكم التماس الذي لم يُشر إلى احتساب الهدف، متوجهين له بالتساؤلات الغاضبة بعد المباراة.

غضب كريستيانو بعد عدم احتساب هدفه pic.twitter.com/9qJ4pE2HJD — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) March 27, 2021

وبهذه النتيجة تساوى منتخب البرتغال مع نظيره الصربي في الصدارة بأربع نقاط لكليهما، ويأتي لوكسمبورج ثالثًا بثلاث نقاط، ومن بعده جمهورية أيرلندا وأذربيجان بدون رصيد من النقاط.