كريستيانو رونالدو

شاهد واحكم | هدف غير مُحتسب للبرتغال وغضب كبير من كريستيانو

دينا جركس
دينا جركس
دينا جركس
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كريستيانو رونالدو
getty/GoalAr
جدل تحكيمي أو ظلم تحكيمي؟

تعادل منتخب البرتغال بهدفين لكل فريق مع مضيفه منتخب صربيا، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب النجم الأحمر في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022.

البرتغال فرّط بالفوز بعد أن كان متقدماً بهدفين من تسجيل دييجو جوتا قبل أن يدرك المنتخب الصربي التعادل بهدفين آخرين. 

إلا أن المباراة ورغم أحداث التقدم والعودة إلا أن نهايتها كانت أكثر دراماتيكية مع عدم احتساب هدف للبرتغال من توقيع كريستيانو رونالدو بالرغم من ان الكرة - كما أظهرت شاشات التلفزة - تخطت خط المرمى. 

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وكان لكريستيانو وزملائه في المنتخب ردود فعل غاضبة على حكم التماس الذي لم يُشر إلى احتساب الهدف، متوجهين له بالتساؤلات الغاضبة بعد المباراة. 

 

وبهذه النتيجة تساوى منتخب البرتغال مع نظيره الصربي في الصدارة بأربع نقاط لكليهما، ويأتي لوكسمبورج ثالثًا بثلاث نقاط، ومن بعده جمهورية أيرلندا وأذربيجان بدون رصيد من النقاط.

 

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