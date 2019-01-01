حكم أوزبكي يقود مباراة النصر والسد القطري

وقع اختيار الاتحاد الآسيوي طاقم أوزبكي لقيادة مباراة فريقي النصر السعودي والسد القطري

ماجد جزر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن تعيناتها لحكام جولة الذهاب للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لنسخة 2019.

ووقع اختيار الاتحاد الآسيوي طاقم أوزبكي لقيادة مباراة فريقي النصر السعودي والسد القطري في المباراة التي ستجمع الفريقين الأثنين المُقبل بالرياض.

وسيقود المباراة الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو حكم ساحة، واندريه سابنكو مساعد أول، وتيمور غونويل مساعد ثاني، وسورازيتندوف رسلان حكم رابع، وعزيز قاسيموف حكم أضافي أول، وإلغيز تانتاشيف حكم أضافي ثاني وسيكون مراقب المباراة بارك سيونج كيون من كوريا الجنوبية، ومراقب الحكام فيسفا ناثان من سنغافورة.

وكان النصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعد تخطي عقبة الوحدة الإماراتي في دور الـ16، وانتهى لقاء الذهاب للديربي الخليجي العربي بين الفريقين بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ لمثله، لكن فرسان نجد اقتنصوا بطاقة العبور في الإياب وفازوا بصعوبةٍ بثلاثة أهدافٍ لهدفين.

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بينما تخطى السد عقبة مواطنه الدحيل وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ نظيف، لكن الأبيض حسم الإياب لصالحه بثلاثة أهدافٍ لهدف وضرب موعدًا مع العالمي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.