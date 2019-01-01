السد القطري يُعلن عن القائمة المسافرة إلى الرياض لمواجهة النصر

غاب اللاعب الكوري الجنوبي نام تاي هي عن قائمة الفريق المسافرة

ماجد جزر فيسبوك تويتر

أعلن المدير الفني تشافي هيرنانديز مدرب نادي السد القطري قائمة فريقه المسافرة إلى الرياض لمواجهة نادي النصر في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت القائمة تواجد اللاعب أكرم عفيف على الرغم من تعرضه للإصابة في مباراة الفريق الأولى بدور نجوم قطر أمام الوكرة.

كما غاب اللاعب الكوري الجنوبي نام تاي هي عن قائمة الفريق المسافرة بسبب الإصابة التي تعرض لها قبل أسبوع.

وكان السد على موعد مع ديربي قطري من العيار الثقيل ضد غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة الدحيل، والذي وصل لثمن النهائي كوصيف لمجموعته القوية التي ضمت الهلال واستقلال طهران والعين.

وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل إيجابيًا بهدفٍ نظيف، لكن الأبيض حسم الإياب لصالحه بثلاثة أهدافٍ لهدف وضرب موعدًا مع العالمي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاءت القائمة كما يلي :