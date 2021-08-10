حقيقة محاولة برشلونة الأخيرة لاستمرار ميسي

برشلونة يحاول الإبقاء على ميسي بشتى الطرق.

لا يزال مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القائد السابق لنادي برشلونة الإسباني يسيل الكثير من الحبر، في ظل عدم التعرف حتى الآن على الفريق الذي سيلعب له "البرغوث" في الموسم المقبل.

وبعد إعلان برشلونة عن انهيار مفاوضات التجديد مع ميسي، عقد جوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني مؤتمرًا صحفيًا لشرح الأسباب التي أدت إلى ذلك.

ويوم الأحد عقد ميسي مؤتمرًا وداعيًا لنادي برشلونة، تحدث هو الآخر خلاله عن مسيرته الطويلة مع الفريق الكتالوني، والاحتمالات أمام مستقبله.

ورغم كل الأجواء الحزينة في برشلونة، إلا أن برنامج "لا بورتيريا" التلفزيوني فجر مفاجأة من العيار الثقيل مساء الإثنين، مفادها أن برشلونة يفكر في تقديم عرض جديد وأخير إلى ميسي.

وحسب الحساب الرسمي للبرنامج عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "برشلونة قدم عرضًا أخيرًا إلى ليونيل ميسي".

وأضاف: "الأرجنتيني والنادي سيتفاوضون في الصباح على عرض تم تقديمه بعد مؤتمر الوداع، خيار برشلونة لم يغلق تمامًا".

واختتم: "فيران ريفيرتر، الرئيس التنفيذي للنادي، هو من سيقود المفاوضات".

🚨🚨ÚLTIMA HORA



‼️‼️ PROPOSTA FCB-MESSI



El Barça li fa una última proposta a Leo Messi



L’argentí i el club negocien de matinada una oferta que arriba després del comiat



L’opció del Barça no està del tot tancada



Ferran Reverter, CEO del club, és l’interlocutor pic.twitter.com/niBhT0vKhO — La Porteria (@Laporteriabtv) August 9, 2021

ما هي حقيقة عرض برشلونة لاستعادة ميسي؟

من جانبها، ترى صحيفة "أوليه" الأرجنتينية أن العرض الأخير الذي قدمه برشلونة هو محاولة لحفظ ماء الوجه، وأن الأوان قد فات لمثل هذا العرض.

وتؤكد الصحفية الأرجنتينية أن العرض كان مجرد اقتراح غير رسمي لمعرفة ما إذا كان يمكن عكس الوضع الواقع حاليًا، والذي لم يكن ميسي يريده لكنه تم بالفعل.

الصحيفة الأرجنتينية تؤكد أيضًا أن كل المؤشرات حاليًا تقرب ميسي من الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن النادي الباريسي هو الخيار الأكثر إثارة لاهتمام الأرجنتيني، رغم العروض المقدمة من تشيلسي وتوتنهام الإنجليزيين.

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