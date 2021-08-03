حقيقة تمرد كين على توتنهام من أجل مانشستر سيتي

اللاعب أبلغ ناديه برغبته في الرحيل

خرجت العديد من التكهنات خلال الأيام القليلة الماضية، حول تهرب هاري كين من تدريبات توتنهام من أجل الانتقال إلى مانشستر سيتي.

موقف كين يظل غامضًا بخصوص استمراره مع الفريق اللندني، وسط أنباء متزايدة عن رغبته في خوض تجربة جديدة من أجل الفوز بالبطولات.

اللاعب غاب عن تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد لمدة يومين متتاليين رغم انتهاء فترة إجازته، وهو ما فسره البعض بمحاولة للضغط من أجل الرحيل.

ما هو سر غياب كين؟

المهاجم الإنجليزي الذي تألق مع بلاده في يورو 2020 كان من المقرر عودته هذا الأسبوع، ولكنه تغيب لسبب آخر غير مغادرة فريقه.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن كين تغيب من أجل إكمال الـ10 أيام عزل بعد عودته من قضاء إجازته في جزر الكاريبي.

وأوضحت أنه حتى صباح اليوم الثلاثاء، لم يكن توتنهام متأكدًا من عودة كين للمملكة المتحدة بعد قضاء فترة الراحة مع عائلته.

ومن المقرر أن يبقى اللاعب في منزله، مع إجراء اختبار كورونا في اليوم الخامس من موعد وصوله إلى لندن.

وفي حالة ثبوت عينته بنتيجة سلبية، يستطيع اللاعب العودة بعدها إلى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية الأسبوع القادم.

هل يرحل كين عن توتنهام؟

النادي اللندني يرفض التصريح علنًا عن موقف كين من الرحيل أو البقاء، ولكن هناك حالة من التصميم على استمرار صاحب الـ28 سنة.

مانشستر سيتي هو الوجهة المفضلة لكين، لكن تشيلسي ومانشستر يونايتد يحتفظان باهتمامهما بقائد إنجلترا ويترقبان الموقف.

اللاعب أخبر ناديه بالفعل برغبته في الرحيل وفقًا للعديد من التقارير الإنجليزية، ومن المقرر حدوث بعض المفاوضات المكثفة بين الطرفين فور عودة كين للتدريبات لحسم موقفه بشكل نهائي قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ماذا قدم كين مع توتنهام الموسم الماضي؟

الفريق الإنجليزي مر بأوقات عصيبة خلال موسم 2020/2021 تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو الذي رحل قبل نهاية الموسم.

توتنهام لم يحصل على أي بطولات، لكن كين ظهر بأفضل مستوياته الممكنة بتسجيل 33 هدفًا وصناعة 17 في كل البطولات.

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