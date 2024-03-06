"حفل الكرة الذهبية".. نجمة برشلونة تسحب البساط من تحت أقدام ميسي!

الحدث الرياضي الوحيد الذي شاركت فيه النساء كبطل للرواية!

تضاعفت التغطية الإعلامية للمسابقات الرياضية النسائية بنسبة كبيرة في عام 2023، حيث ارتفعت إلى 29% من إجمالي التغطية، بينما كانت تبلغ 14% في 2022.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد أجريت دراسة تحليلية لأكثر 115 ألف تقرير إعلامي عن البطولات التي لديها منافسات للرجال والنساء، مثل دوري أبطال أوروبا وكأس الملك بالإضافة إلى منافسة الكرة الذهبية وكأس العالم للسيدات، عن طريق وكالة الاتصالات Apple Tree و Rebold، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وكان الحدث الرياضي الوحيد الذي شاركت فيه النساء كبطل للرواية (تغطية أكبر من الرجال) هو الكرة الذهبية التي فازت بها نجمة وسط برشلونة الإسبانية أيتانا بونماتي، بنسبة 51% مقارنة بـ49% حصل عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (المتوج بجائزة الرجال).

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ويعتقد كارمي ميرو، الرئيس التنفيذي ومؤسس Apple Tree ، أن الاهتمام بالرياضة النسائية آخذ في الارتفاع، مسلطًا الضوء على أهمية الدعم من وسائل الإعلام والعلامات التجارية "لتحقيق تمثيل متساوٍ".

وبالمثل، أظهر المدير الإستراتيجي للدوري الإسباني للسيدات "Liga F"، بيدرو مالابيا، تفاؤله المطلق، وكشف عن الحاجة إلى "إنشاء صناعة مستدامة ومهنية، لكنه استدرك: "ليست هناك حاجة للمقارنة، لأن كل رياضة لها سقفها".