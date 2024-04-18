حضر كي يشفي غليله! ناشئو الاتحاد يثأرون لعبد الرزاق حمدالله من الهلال

الهداف المغربي كان قد تجرع خسارة قاسية من الزعيم في نهائي كأس السوبر

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ثأر ناشئو الاتحاد لزملائهم نجوم الفريق الأول في النادي بانتصارهم على الهلال 3-1 ضمن الجولة الـ26 من الدوري السعودي للناشئين تحت 17 عامًا.

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الاتحاد تجرع عدة خسائر متتالية في مختلف البطولات أمام الهلال خلال الموسمين الأخيرين، آخرهم السقوط في نهائي السوبر السعودي 4-1، والذي شهد تعرض عبد الرزاق حمدالله للضرب من أحد المشجعين.

الهداف المغربي كان حاضرًا لمباراة دوري الناشئين، وقد كافأه اللاعبون بالفوز الكبير الذي قلص الفارق مع الهلال في صدارة جدول الترتيب إلى نقطة واحدة فقط.

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جدير بالذكر أن الأيام الأخيرة كانت قد شهدت تصريحات هجومية متبادلة بين أخ ووكيل أعمال حمدالله ونظيره للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وهو ما ساهم في زيادة التوتر داخل أجواء الفريق.

الفريق الأول في الاتحاد يستعد حاليًا لمواجهة الحزم مساء السبت القادم في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

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