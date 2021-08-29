حصيلة فوز برشلونة على خيتافي.. ثلاث نقاط وإصابتان جديدتان!

أنباء تعيسة لجماهير البرسا..

نجح برشلونة في الفوز على خيتافي بهدفين لهدف، لكن يبدو أن هذا لهذا الفوز تكلفة ليست بالهينة بالنظر إلى تعرض ثنائي من الكتلان للإصابة.

وخرج سيرجي روبيرتو ومارتين برايثوايت في الدقيقة 74 بسبب الإصابة لكليهما، وحلّ محلهما نيكو جونزاليس وجافي.

خروج الثنائي لم يكن بقرار فني، بل للإصابة، هكذا أكد برشلونة، ونشرت صحيفة "آس" بعد ذلك تقريرًا بحالة كل منهما ومدة غيابه المتوقعة.

ما هي إصابة سيرجي روبيرتو ومدة غيابه؟

ووفقًا لما قالته الصحيفة المدريدية، فإن إصابة سيرجي روبيرتو عبارة عن كسر في الضلع، ولكن مدة غيابه لن تكون كبيرة.

بصورة مبدئية، سيبتعد الدولي الإسباني عن الملاعب لمدة أسبوعين، ويلعب الحظ دورًا كبيرًا لبرشلونة في هذا الصدد.

ستتوقف كرة القدم للأندية في الأسبوعين المقبلين بسبب المباريات الدولية، وهكذا سيتمكن سيرجي روبيرتو من التعافي وسيعود بصورة طبيعية مع أول مباراة بعد التوقف.

برشلونة سيلعب أولًا أمام إشبيلية في الدوري الإسباني ثم يلتقي بعد ذلك ببايرن ميونخ في كامب نو بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، إن غاب عن الأولى فالمؤكد حضوره في الثانية.

ما هي إصابة مارتين برايثوايت ومدة غيابه؟

طلب مارتين برايثوايت الخروج من المباراة بسبب الشعور بإنزعاجات في الركبة اليسرى، إلا أن التشخيص النهائي لحجم الإصابة لم يطفو على الساحة حتى الآن.

في كل الأحوال اتصل مسؤولو البرسا بنظرائهم في الاتحاد الدنماركي لكرة القدم من أجل إخبارهم بإصابة برايثوايت واحتمالية عدم قدرته على التواجد مع منتخب بلاده في التوقف الدولي.

المصادر الأولية لآس تُنذر جماهير برشلونة بأن الأمور لن تكون في أفضل حُلة، فوضع الإصابة لصاحب الـ31 عامًا لا يبدو مطمئنًا أبدًا ويبدو سيبتعد عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة.

ما هو موقف قائمة برشلونة الحالية من ناحية الإصابات؟

عدد كبير من الإصابات موجود حاليًا في قائمة برشلونة، ولعل الأبرز على الإطلاق هو الوافد الجديد سيرخيو أجويرو الذي لم يلعب حتى الآن ويتوقع أن يبدأ المشاركة في غضون ثلاثة أسابيع.

هذا إلى جانب الشاب أنسو فاتي المصاب منذ نوفمبر الماضي وخضع لأربع عمليات جراحية، والموعد المقرر لعودته هو التاسع عشر من سبتمبر إن سارت الأمور كما هو مخطط لها.

عثمان ديمبيلي بعيد عن الملاعب أيضًا للإصابة في يورو 2020 مع منتخب فرنسا، كما كان أحد وآخر المصابين هو جيرارد بيكيه ولا يزال موعد عودته للمشاركة مجهولًا.

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