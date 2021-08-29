كومان عن صفقات برشلونة المحتملة: الإرادة والقوة مختلفان ولكن!

أتمنى ولكن أعرف ظروف النادي!

لم يستبعد المدير الفني لبرشلونة رونالد كومان أن يقوم ناديه بتحركات في الساعات الأخيرة من الميركاتو الصيفي رغم إدراكه صعوبة حدوث ذلك بسبب الأزمة المالية الراهنة في كامب نو.

وأتت تصريحات المدرب الهولندي على خلفية الفوز الهام الذي حققه برشلونة على ضيفه خيتافي بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت على كامب نو بالجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

كان هذا هو الفوز الثاني للبرسا هذا الموسم، ولم يخف كومان حاجته إلى زيادة "الجودة" الهجومية، إلا أنه شدد على تفهمه للظروف الصعبة الموجودة في برشلونة حاليًا.

ماذا قال كومان عن تحركات برشلونة في الميركاتو؟

وقال كومان في حديثه للإعلام بعد مباراة خيتافي "أنا لا أطلب من النادي أي شيء، نحن نعمل سويًا منذ مدة وأنا أحاول التحدث بوضوح شديد".

كما أضاف "أنا أتفهم الوضع الاقتصادي، لكن بالطبع وبالنظر إلى القائمة واللاعبين المصابين أعتقد أن الفوز شيء مهم، النادي يعرف ذلك جيدًا".

وواصل "آمل أن نتمكن من تطوير القائمة لأننا نحتاج إلى ذلك، ولكن إذا لم نتمكن من فعل هذا، فسوف نستمر بالأوراق الموجودة حاليًا".

واختتم في هذا الصدد "النادي يعرف ما نريد ولكن لا أعرف إذا كُنّا نستطيع.الإرادة والقوة في هذه الحالة مختلفان تمامًا".

ماذا قال كومان عن جريزمان وديباي؟

أنطوان جريزمان تعرض إلى صافرات استهجان من قبل الجماهير في كامب نو، وخرج كومان للدفاع عنه، فقال "كمدرب، لا أتفهم صافرات الاستهجان للاعبينا".

"هذا ليس جيد لأنطوان، يمكنك أن تطلق الصافرات ضد اللاعبين الذين لا يتمتعون بالسلوك الجيد، لقد عانى من صعوبات اليوم، لم يكن محظوظًا ولكنها فقط مباراة واحدة".

أما عن ممفيس ديباي، فقال "لدينا لاعب في قمة مستواه يمكنه إحداث الفرق ويجب أن يستمر على هذا المسار، من المهم جدًا أن يكون هناك أشخاص مثله".

ماذا ينتظر برشلونة الفترة المقبلة؟

برشلونة يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط جمعها من فوزين على ريال سوسييداد وخيتافي، وتعادل مع أتلتيك بيلباو خارج الديار.

بعد التوقف الدولي، يلتقي برشلونة مع إشبيلية في قمة مرتقبة في رامون سانشيز بيزخوان، ثم يبدأ رحلته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة صعبة أمام بايرن ميونخ في كامب نو.

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