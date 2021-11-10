ما هي أسباب استقالة حسين عبد الغني من نادي النصر؟

أعلن نادي النصر السعودي اليوم قبوله استقالة مديره التنفيذي حسين عبد الغني، وذلك بعد أقل من عام على وصوله لهذا المنصب.

لم يكن هذا القرار الوحيد الذي اتخذته إدارة العالمي اليوم، بل قدمت الشكر أيضًا للمدرب بيدرو إيمانويل على الترة التي قضاها مع الفريق.

مع وصول حسين عبد الغني لمنصبه منذ عام تقريبًا، عبر الجميع عن تفائله باختياره، لكن سرعان ما انقلب الأمور وبدأت العديد من الأزمات تخرج للسطح بين نجم الكرة السعودية السابق ونادي النصر.

فما هي أسباب استقالة حسين عبد الغني من مقعده في نادي النصر؟ ومن المرشحون لشغل منصبه؟ الإجابة تجدها هنا.

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ما هي أسباب استقالة حسين عبد الغني؟

كان البيان الذي صدر من نادي النصر بقبول استقالة حسين عبد الغني قصيرًا واضحًا، حيث تم الإعلان عن الخبر وشكر المدير التنفيذي، ولم يوضح أية أسباب.

وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني.



وقدم رئيس النادي الأستاذ مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدًا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص كما كان نجمًا متفانيًا كلاعب.

متمنين له التوفيق بإذن الله.#شكرا_حسين_عبدالغني pic.twitter.com/h3jpVTUOY3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 10, 2021

وجاء في البيان: "وافقت إدارة نادي النصر على استقالة المدير التنفيذي لكرة القدم الكابتن حسين عبدالغني".

واختتم: "وقدم رئيس النادي الأستاذ مسلي آل معمر شكره الجزيل لحسين، مؤكدًا أنه أدى عمله الإداري بكل تفانٍ وإخلاص كما كان نجمًا متفانيًا كلاعب. متمنين له التوفيق بإذن الله".

لكن الفترة الماضية شهدت الكثير من الأزمات التي كان بطلها حسين عبد الغني، كما طالب العديد من محبي العالمي بإقالته وتعرض لاتهاماتٍ بأنه سبب أزمات النصر المتكررة.

ما هي أزمات حسين عبد الغني مع النصر؟

بداية الأزمات كانت الموسم الماضي، حيث نشب خلاف بين حسين عبد الغني ورئيس نادي الشباب خالد البلطان، وتم إيقاف الثنائي وخضعا لتحقيق من لجنة الانضباط والأخلاق.

ومنذ أشهر، ظهرت أزمة جديدة بين عبد الغني ونجم الفريق عبد الرزاق حمد الله، تدخل فيها أخوه وأشار بوضوح إلى أن السبب في الأزمة هو المدير التنفيذي، فحملت الجماهير مسؤولية تراجع مستوى النجم المغربي لنجم المنتخب السعودي السابق.

آخر الأزمات كانت عقب انتهاء ديربي الرياض في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والذي انتهى بفوز الهلال على النصر.

أظهر مقطع فيديو تم تداوله حسين عبد الغني وهو يشتبك بالأيدي مع ثنائي الزعيم سلمان الفرج وعلي البليهي بعد انتهاء المباراة، وهو التصرف الذي رآه البعض لا يليق بالعالمي وطالبوا بإبعاده فورًا.

أزمة أخرى أرجعها الكثيرون لعبد الغني، وهي أزمة تاليسكا وعبد الفتاح عسيري، عندما عبر الأخير عن استيائه من اعتماد الأندية على اللاعبين الأجانب على حساب السعوديين، فكان رد البرازيلي على تويتر.

وغرد أنديرسون تاليسكا قائلاً: "إذا أردت اللعب لمدة 90 دقيقة عليك التدرب وتكريس نفسك للنادي، ليس أن تتظاهر بالإصابة حتى لا تلعب بعض المباريات".

حذف البرازيلي التغريدة بعد ذلك، لكن العديد رأوا أنها مثال حي على انفراط غرفة الملابس من يد حسين عبد الغني، بعد تدهور علاقته مع معظم اللاعبين.

من هو بديل حسين عبد الغني في نادي النصر؟

بعد إعلان قبول استقالة حسين عبد الغني من نادي النصر، تولى خالد الغنيمان منصب المدير التنفيذي لفترة مؤقتة، تمهيدًا للتعاقد مع بديل دائم لعبد الغني.

لا توجد أسماء مرشحة حتى الآن، لكن هناك أخبار تشير إلى أن الإدارة ترغب في التعاقد مع مدير تنفيذي أجنبي تكون لديه خبرة إدارية كبيرة.