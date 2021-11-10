من هو مدرب النصر الجديد؟ وهل يقود مارسيلو سالازار النصر بعد إقالة بيدرو إيمانويل؟

لا يعيش النصر أفضل فتراته، ما بين الخروج الآسيوي على يد الهلال في نصف النهائي، ثم التراجع المحلي بصورة كبيرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهو ما تسبب في تدخل عاجل من الإدارة بإقالة المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل من منصبه.

التذبذب الفني هو السمة المميزة للنصر هذا الموسم، فالعالمي بدأ مع المدرب البرازيلي مينزيس، ثم تمت إقالته، وبعد مفاوضات طويلة مع عديد الأسماء تم الاستقرار على بيدرو إيمانويل، الذي لم يبق في العاصمة السعودية، الرياض، سوى شهر وحيد ثم تم الاستغناء عن خدماته سريعًا.

ويحتل النصر حاليًا في الدوري السعودي المركز التاسع برصيد 13 نقطة فقط من 9 مباريات، وبات الفارق بينهم وبين المتصدر، الاتحاد، 10 نقاط كاملة، مع الأخذ في الاعتبار أن لدى النصر مباراتين مؤجلتين.

مجرد ضحايا والنصر عاد لنقطة الصفر .. ردود أفعال إقالة بيدرو إيمانويل وحسين عبد الغني

إذًا، ما هو سبب إقالة بيدرو إيمانويل من تدريب النصر، ومن هو مدرب النصر الجديد المتوقع؟ نستعرض معكم الآن كل التفاصيل حول هذه القضية.

ما هو سبب إقالة بيدرو إيمانويل من تدريب النصر؟

قررت إدارة النصر الاستغناء عن خدمات بيدرو إيمانويل بسبب سوء النتائج، سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

البداية كانت بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال في قلب ملعب مرسول بارك، معقل النصر، وذهاب حلم الآسيوية رغم الإمكانات الهائلة التي يمتلكها العالمي في الفترة الراهنة.

الأمور ساءت كثيرًا في الشهر الأخير على الصعيد المحلي، ففي الدوري السعودي لم يفز بيدرو إيمانويل بأي مباراة مع النصر.

خسر النصر من الاتفاق بهدف نظيف، ثم تعادل مع الفيحاء بهدف لمثله، ثم خسر من الشباب بهدف نظيف في آخر المباريات قبل توقف نوفمبر الدولي.

لهذا، أتى القرار فورًا بالاستغناء عن بيدرو إيمانويل، خصوصًا وأن علاقته باللاعبين أيضًا لم تكن الأفضل ولم ينجح في تحقيق المأمول منه على صعيد النتائج.

من هو مارسيلو سالازار؟

منحت إدارة النصر المدرب البرازيلي مارسيلو سالازار مهمة الإشراف المؤقت على تدريب الفريق لحين الاستقرار على مدرب دائم يخلف بيدرو إيمانويل.

كان سالازار أحد معاوني بيدرو إيمانويل في تدريب النصر، ومن قبلها عمل أيضًا مع مينزيس، لذلك فهو على دراية تامة بكل ما يخص الشأن النصراوي.

وسيقود سالازار النصر خلال المعسكر المقرر امتداده حتى يوم الإثنين المقبل، وسيخوض خلاله الفريق مباراة ودية أمام الاتفاق بالمنطقة الشرقية.

لا يتوقع أن يمتد عمل سالازار إلى ما بعد التوقف الدولي، فالعمل على قدم وساق حاليًا داخل إدارة النصر لإنهاء ملف من سيخلف بيدرو إيمانويل بصورة دائمة.

ما هي الأسماء المرشحة لمنصب مدرب النصر الجديد؟

عاد النصر مرة أخرى إلى التفاوض مع مدرب ريفر بليت، مارسيلو جاياردو، ليكون مدرب الفريق الجديد بالفترة المقبلة، خاصة وأن عقده مع النادي الأرجنتيني العملاق ينتهي بنهاية هذا العام، ومن ثم فلا توجد أزمة فعلية في قبوله لعرض النادي السعودي.

وفي سبيل إقناع جاياردو الذي يُصنف كأحد أفضل المدربين في العالم، عرضت إدارة النصر عليه بحسب آخر التقارير مبلغ 12 مليون يورو كراتب سنوي له، أي أكثر مما يتقاضاه داخل ريفر بليت في اللحظة الراهنة (حوالي 7 ملايين يورو).

بجانب جاياردو، طُرح اسم رودولفو أراوبارينا على طاولة النصر، باعتبار أن المدرب الأرجنتيني يمتلك خبرة كبيرة بالمنطقة العربية، فقد عمل في الإمارات وقطر وآخر تجاربه كانت في مصر مع بيراميدز.

اسم جديد قديم شهير في الأراضي الخليجية وهو المدرب الروماني الشهير كوزمين مطروح بقوة، وإن كان ما يطمح له من راتب يبدو بعيد المنال، فالصحف تداولت أنه يود تقاضي قرابة 20 مليون يورو سنويًا.

من ضمن الأسماء المقترحة أيضًا اسم مدرب ليون السابق، رودي جارسيا، صاحب التجربة الكبيرة في أوروبا سواء بالدوري الفرنسي أو مع روما في الدوري الإيطالي.