حسن الراهب: عدت من ألمانيا للعلاج وليس للرحيل عن الشباب

اللاعب عاد من معسكر الشباب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد حسن الراهب مهاجم الشباب أن عودته من معسكر فريقه في ألمانيا لم تكن تمهيدًا لرحيله عن النادي بل لمواصلة علاجه قبل العودة من جديد للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الراهب قد عاد لأرض الوطن بصحبة زميله البرازيلي صوماليا قبل يومين، بحجة الإصابة وحاجتهما للعلاج في السعودية.

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وتحدث الراهب عبر صحيفة الاقتصادية موضحًا أن عودته لم تكن للتوقيع على المخالصة المالية والرحيل عن الليوث، مضيفًا "لجهاز الطبي فضل عودتي للرياض لإكمال برنامجي العلاجي بعد إصابتي بتمزق من الدرجة الأولى، وإن شاء الله في غضون عشرة أيام سأعود للتمارين كون المعسكر سينتهي قبل مضي هذه الفترة، منذ الآن سأعمل لأكون في كامل الجاهزية مع البعثة".

أضاف "الإصابات العضلية خطر طبيعي يتهدد اللاعبين تزامنًا مع بدايات فترة الإعداد التي تسبق الموسم لكن تأثيراتها لا تكون كبيرة خاصة أننا كنا نتدرب لمدة 14 يومًا في الرياض قبل التحليق صوب معسكر ألمانيا، فالإعداد المبكر حافز للموسم الجديد".

"غادرت مع الفريق لمعسكر ألمانيا وهذا رد على من يقول إنني لن استمر مع الليث، في الواقع كل اللاعبين الذين لا يحتاجهم الفريق لم يسافروا لمعسكر ألمانيا وانتهى مشوارهم، إما بالمخالصات المالية أو بالإعارة لأندية أخرى، أعتقد أن من وجد في المعسكر سيعتمد عليهم المدرب الأرجنتيني جورجي ألميرون، وأشكر خالد البلطان رئيس النادي على ثقته في قدراتي ودعمه لي بشكل خاص".

أتم الراهب تصريحاته بالإشادة بالمدرب ألميرون والرئيس خالد البلطان، مؤكدًا أنه عازم على إظهار قدراته جيدًا الموسم القادم خاصة مع كل الظروف الإيجابية المحيطة بمرحلة إعداد الفريق للموسم الجديد.