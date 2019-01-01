جون أنتوي يُفسد انتقاله للزمالك ويقترب من منافسه

التفاصيل الشخصية للعقد أوقفت الصفقة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفسد جون أنتوي صفقة انتقاله من مصر المقاصة للزمالك رغم توصل الناديان لاتفاق نهائي حول الصفقة.

وأراد الزمالك التعاقد مع الثنائي أنتوي وإسلام جابر من الفريق الفيومي، وقد أرسل القيمة المالية مقابل انتقال الأول بالفعل لمصر المقاصة لكنه فشل في التوصل لاتفاق معه على الراتب السنوي.

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وأفادت المصادر الصحفية أن أنتوي طلب الحصول على 750 ألف دولار راتبًا سنويًا أي ما يزيد قليلًا عن 12 مليون جنيهًا مصريًا، وهو ما رفضه الزمالك لتفشل صفقة انتقال اللاعب.

وأضافت المصادر المتابعة أن مصر المقاصة أعاد قيمة الصفقة للزمالك، موضحًا أن بيراميدز بدأ مفاوضاته لضم اللاعب الغاني.

يُذكر أن أنتوي سبق أن ارتدى قميصي الإسماعيلي والأهلي في مصر والشباب في السعودية، وهو هداف اللاعبين الأجانب في الدوري المصري، إذ لعب 139 مباراة سجل خلالهم 69 هدفًا وصنع 10 آخرين.