حسم مصير فينيسيوس في ريال مدريد بعد ربطه بمانشستر يونايتد

تقارير صحفية تحسم مصير اللاعب البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور في ريال مدريد.

اتخذ نادي ريال مدريد قراره النهائي فيما يخص مستقبل لاعبه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور العائد لتوه من كوبا أمريكا.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادر مقربة للنادي، حيث أكدوا أن اللاعب ليس للبيع ولا يفكر الفريق في التفريط فيه.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن فينيسيوس تم عرضه على مانشستر يونايتد ضمن صفقة رافاييل فاران.

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ويعد اللاعب ضمن الخطط الأساسية لريال مدريد في السنوات المقبلة، ولا يفكر فلورنتينو بيريز رئيس النادي في بيعه.

وأعرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن رغبته في الاعتماد على اللاعب في الموسم الجديد أساسيًا بحسب تقارير أخرى.

ويقضي اللاعب في الوقت الحالي فترة راحة بعد مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي خسرها في النهائي أمام الأرجنتين.

جدير بالذكر أن فينيسيوس لم يقدم حتى الآن أوراق اعتماده في ريال مدريد، بالرغم من ظهوره بشكل جيد على فترات.