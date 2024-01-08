فيديو | حسمها نجم الشباب .. متعب الحربي يرد بتصريح رسمي على عروض الهلال والنصر

هل يرحل ابن الـ23 عامًا عن الليث الأبيض؟

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وأخيرًا، ظهر متعب الحربي؛ نجم الشباب السعودي، للرد بشكل رسمي على الأنباء المتداولة حوله بشأن رحيله عن الليث الأبيض نحو أحد أندية صندوق الاستثمارات العامة؛ الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي، لإنهاء الجدل.

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صاحب الـ23 عامًا تتردد عليه الكثير من الأنباء حاليًا حول دخوله في صفقات تبادلية للانتقال لأحد الرباعي الكبير، خاصةً وأن المحاولات جارية بالفعل منذ الصيف الماضي لخطفه من الليث الأبيض.

لكن قبل أيام، نفى الشباب رحيله عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، في ظل سعيه نحو فرض الاستقرار على الفريق بعد التخبط طوال الفترة الماضية في النتائج والمستوى.

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واليوم، انتشر فيديو لمتعب لإيضاح الحقيقة، إذ ظهر رفقة أحد المشجعين الذي بدوره سأله عن موقفه من عرضي الزعيم والعالمي، ليرد اللاعب: "مستمر في الشباب إن شاء الله".

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع الشباب يمتد لنهاية موسم 2025-2026، وخاض خلال الموسم الجاري ثماني مباريات فقط، في ظل ملاحقة الإصابات له.

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