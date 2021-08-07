حُسمت.. تشيلسي يضم لوكاكو من إنتر بقيمة تاريخية

خسارة كيبرة لإنتر..

توصل مسؤولو تشيلسي إلى اتفاق مع نظرائهم في إنتر حول الحصول على توقيع روميلو لوكاكو، وباتت مسألة وقت ويتم الإعلان رسميًا عن وصول البلجيكي إلى ستامفورد بريدج.

ويسعى تشيلسي منذ بداية الميركاتو الصيفي إلى دعم مركز المهاجم الصريح بأي ثمن، حتى أنه ارتبط بالتعاقد مع إرلينج هالاند، قبل أن يحول بوصلته للوكاكو في الأسابيع الأخيرة.

إنتر ورغم الإعلان سابقًا أن لوكاكو ليس للبيع، لكن أمام الإغراءات المالية الضخمة من تشيلسي قرروا التراجع عن قرارهم السابق.

ما هو الاتفاق بين تشيلسي وإنتر حول لوكاكو؟

وحسبما ذكرت مصادر جول، فإنتشيلسي سوف يدفع 98 مليون جنيه استرليني من أجل اقتناء لوكاكو.

الاتفاق بين النادي الإنجليزي والإيطالي تم بالفعل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الصفقة مطلع الأسبوع المقبل.

الدولي البلجيكي اتفق أيضًا مع تشيلسي حول الشروط الشخصية ووافق على العودة مجددًا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

كيف كان ميركاتو إنتر؟

بعد أن توِّج إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، رحل أنطونيو كونتي عن تدريب النيراتزوري بصورة مفاجئة بسبب خلافات مع الإدارة.

وتلى رحيل كونتي بيع أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان نظير 70 مليون يورو في محاولة من إدارة النادي الإيطالي لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

المُعلن بعد بيع حكيمي كان الحفاظ على القوام الأساسي بما في ذلك لوكاكو ولاوتارو مارتينيز، إلا أن الأول الآن يرحل، والثاني مرتبط بأندية كثيرة جدًا قبل انطلاق الموسم الجديد.

كيف سارت مسيرة لوكاكو؟

بعد التألق مع أندرلخت في قطاعات الشباب، انتقل لوكاكو إلى تشيلسي عام 2011 ثم تمت إعارته إلى وست بروميتش وإيفرتون قبل أن يُباع للتوفيز عام 2014.

بعد ذلك انضم لوكاكو إلى مانشستر يونايتد نظير 84 مليون يورو عام 2016، ومنه إلى إنتر في 2019 نظير 74 مليون يورو.

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