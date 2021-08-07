لوكاكو يمهد طريق إنتر لضم أجويرو

أجويرو يرغب في الرحيل عن برشلونة وإنتر يفكر في استغلال الفرصة.

قد يمنح خروج الأرجنتيني ليونيل ميسي من نادي برشلونة الإسباني فرصة لا تعوض بالنسبة إلى فريق إنتر الإيطالي.

ويرغب الأرجنتيني سيرخيو أجويرو في مغادرة برشلونة قبل خوض أي مباراة مع الفريق، حيث كان مطلبه الأساسي حين تمكن إدارة "البلوجرانا" من التعاقد معه هو استمرار ميسي مع الفريق.

ويرغب أجويرو حاليًا في الرحيل عن صفوف برشلونة، بعد المفاجأة المدوية بخروج ميسي من النادي الكتالوني بسبب المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها.

ما علاقة إنتر برغبة أجويرو في الرحيل؟

يجري تشيلسي الإنجليزي حاليًا محادثات متقدمة للغاية مع إنتر للحصول على خدمات البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم "النيراتزوري".

تشيلسي قدم عرضًا إلى إنتر بقيمة 115 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت، لكن بطل الدوري الإيطالي يطالب بالحصول على 130 مليون يورو.

ومع تزايد احتمالية رحيل لوكاكو، ورغبة أجويرو في مغادرة برشلونة، أصبح لدى «النيراتزوري» هدف جديد حسب عدة مصادر كتالونية بما في ذلك «لا بورتيريا» يتمثل في التعاقد مع أجويرو.

وبالإضافة إلى المصادر الكتالونية، أكد الصحفي التركي أكرم كونير هذه الإمكانية عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وكتب كونير: "إذا وقع لوكاكو مع تشيلسي، فإن إنتر سيتوجه للتعاقد مع أجويرو".

وسيكون إنتر مهتمًا بالتعاقد مع أجويرو إذا ما أصبح لاعبًا حرًا مرة أخرى وتمكن من إنهاء علاقته مع برشلونة، ليحل محل لوكاكو في قيادة الهجوم.

ورغم تلك التقارير، إلا أن مقربين من أجويرو نفوا رغبة اللاعب في الرحيل، وأنه سيلتزم بعقده مع برشلونة.

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