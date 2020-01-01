حسابات تأهل المنتخب السعودي في كآس آسيا تحت 23 عامًا

يدخل الأخضر السعودي مواجهة نظيره السوري وهما متساويان في عدد النقاط قبل مواجهتهما الحاسمة على ملعب تامسات

تنتظر جماهير الكرة العربية مواجهة من العيار الثقيل في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية من منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا والتي تجمع بين منتخبي السعودية وسوريا، مساء غدًا الأربعاء.

ويدخل الأخضر السعودي مواجهة نظيره السوري وهما متساويان في عدد النقاط قبل مواجهتهما الحاسمة على ملعب تامسات.

واستهل الأخضر بقيادة مدربه الوطني سعد الشهري مشواره في الماراثون القاري بعد تخطيه عقبة اليابان بهدفين مقابل هدف ، قبل ان يكتفي بالتعادل السلبي أمام قطر.

وعلى الجانب الآخر، سقط المنتخب السوري في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 أمام نظيره القطري ، قبل ان يستفيق على حساب اليابان، الذي فاز عليه بهدفين مقابل هدف.

بحساب فارق الأهداف فأن نسور قاسيون يعتلون صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بفارق هدفين، وهو نفس الرصيد الذي وصل له الأخضر الأولمبي بعد الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

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وفي نفس الوقت يلتقي منتخبا قطر واليابان في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأربعاء أيضًا في التوقيت نفسه.

وتدخل 3 منتخبات الجولة الأخيرة غدًا بحظوظ التأهل، فيما خرج المنتخب الياباني من المنافسة، بعد أن تلقى خسارتين.

تفاصيل ترتيب المجموعة الثانية بكأس آسيا تحت 23 عامًا

سوريا : 4 نقاط

السعودية : 4 نقاط

قطر : نقطتين

اليابان : بدون نقاط

فرص تأهل المنتخب السعودي من المجموعة

يتأهل الفائز من مباراة السعودية وسوريا مباشرة للدور ربع النهائي، أما إذا انتهت هذه المباراة بالتعادل، سيكون منتخب سوريا صاحب بطاقة التأهل، وحينها سينتظر منتخب السعودية نتيجة مباراة قطر مع اليابان لتحديد موقفه.

وحتى لا يدخل المنتخب السعودي في أي حسابات فهو يحتاج إلى الفوز على المنتخب السوري من أجل التأهل في صدارة المجموعة.

وفيما يخص التأهل في الوصافة فأن ذلك قد يحدث في حال التعادل أمام المنتخب السوري، وانتظار نتيجة مباراة قطر واليابان، وفي حال فوز الكمبيوتر الياباني أو التعادل فأن الأخضر سيتأهل وصيفًا.

ويبقى الاحتمال الأسوأ حظًا للأخضر في حالة فوز المنتخب السوري على المنتخب السعودي والمنتخب القطري على اليابان ويتأهل عن المجموعة سوريا أول وقطر ثان.

أما منتخب قطر، فإنه سيحتاج لتحقيق الفوز على اليابان بفارق هدفين، وهي النتيجة التي تضمن له التأهل بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية، أما في حالة فوزه بفارق هدف واحد فإنه يتوجب عليه انتظار نتيجة مباراة السعودية وسوريا.

أخبار المنتخب السعودي الأولمبي

يخوض المنتخب الأولمبي السعودي تحت 23 عامًا غدًا الأربعاء ثالث مبارياته ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك بمواجهة منتخب سوريا تمام الثامنة والربع مساءً بتوقيت تايلاند (الرابعة والربع مساءً بتوقيت المملكة)، على ملعب تاماسات بمدينة بانكوك.

على الصعيد الميداني، اختتم "الأخضر" استعداداته بحصة تدريبية على الملعب الرديف لملعب "تاماسات"، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، تركّزت على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية وتكتيكية.

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قائمة المنتخب السعودي الأولمبي

ضمت قائمة الـ 23 لاعبًا الذين اختارهم المدير الفني سعد الشهري:

حراسة المرمى : أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد.

خط الدفاع : سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي.

خط الوسط : ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم : عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.