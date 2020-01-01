الفيصل يبارك للأولمبي الأخضر بعد الفوز على اليابان

رئيس هيئة الرياضة السعودية يؤكد أهمية فوز المنتخب الأولمبي على اليابان.

أكد عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، على أن فوز المنتخب الأولمبي السعودي، على نظيره الياباني، مهمة للغاية، في افتتاح كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا.

المنتخب السعودي حقق الفوز على نظيره الياباني بهدفين مقابل هدف واحد، بالجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة كأس أمم آسيا.

الفيصل كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحمد لله فوز مهم لمنتخبنا تحت 23 عامًا، على منتخب اليابان، في بداية مشواره بكأس آسيا 2020، أبارك للجميع، وأرجو التوفيق للأخضر".

الأولمبي السعودي يتصدر مجموعته بانتصار قاتل على اليابان

المنتخب الأولمبي يستعد لمواجهة نظيره القطري يوم الأحد المقبل، ليختتم دور المجموعات بمواجهة سوريا يوم الأربعاء القادم.

وتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، بعد تعادل قطر أمام سوريا بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهما.

ويسعى المنتخب الأولمبي السعودي، في التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.