بعد حذفه لصوره بقميص ريال مدريد .. كريم بنزيما يوجه رسالة لنجم المرينجي

مهاجم الاتحاد لديه رسالة لنجم ريال مدريد..

لا يتوقف الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم الاتحاد السعودي، عن دعم زملائه في ناديه السابق ريال مدريد الإسباني، وخاصةً صديقه المقرب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

الفرنسي أثار الجدل خلال الساعات الماضية بحذفه لجميع صوره بقميص النادي الإسباني من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما فعل تجاه كافة الفرق التي مثلها، وفضل الإبقاء على صوره خارج الملعب فقط.

لكن هذا لم يمنعه من التفاعل مع فوز المرينجي برباعية أمام جيرونا، الذي سجل منه فينيسيوس الهدف الأول..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بنزيما قام بنشر صورة البرازيلي عبر خاصية "ستوري" على حسابه بـ"إنستجرام"، مع تعليق: "الأول"، فهي الإشادة التي اعتاد الثنائي أن يتبادلها في مختلف المناسبات، إذ أن كلاهما يرى الآخر هو الأفضل حاليًا على الساحة.

يذكر أن الملكي أسقط منافسه على لقب الدوري الإسباني برباعية ضمن الجولة الـ24، ليتصدر الأول حاليًا جدول الترتيب متفوقًا بفارق خمس نقاط على الثاني.