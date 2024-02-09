كريم بنزيما يصدم جماهير الاتحاد بـ"تصرف غريب" .. والحقيقة انكشفت!

كريم بنزيما يواصل إثارة الجدل منذ الانتقال للاتحاد..

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بعد غياب طويل.. أعاد النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، فتح حسابه بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

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بنزيما كان قد أغلق حسابه بـ"إنستجرام"، في أواخر شهر ديسمبر الماضي؛ بعد الحملة الجماهيرية العنيفة ضده، بسبب مستواه السيئ مع الفريق الاتحادي.

ومع إعادة فتح حسابه.. صدم المهاجم الفرنسي الجماهير الاتحادية؛ بـ"حذف" جميع صوره مع الفريق الأول لكرة القدم، الذي انضم إليه في صيف 2023.

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وفي البداية؛ ظن الجميع أن تصرف كريم بنزيما، دليلًا جديدًا على رغبته في الرحيل عن الاتحاد؛ خاصة أن أكثر من مسؤول بنادي الشباب، أكد على أن اللاعب طلب الانضمام إلى فريقهم، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024".

لكن.. مع مرور الدقائق، اتضح أن بنزيما قام بحذف جميع صوره المتعلقة بكرة القدم من حسابه بـ"إنستجرم"؛ حيث لم يتبق سوى بعض الصور الشخصية القليلة.

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ولم يتم الكشف عن سبب تصرف كريم المثير للجدل - حتى الآن -؛ وهل سيقوم بإعادة وضع الصور التي قام بحذفها من عدمه.

جدير بالذكر أن كريم بنزيما، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد، مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية.

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