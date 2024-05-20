سيناريو تكرر مرتين فقط.. حدث نادر في الجولة الأخيرة من الليجا

في 1931 و2018

تشهد الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني هذا الموسم، الذي توّج به ريال مدريد، حدثًا نادرًا سبق وشاهدناه مرتين فقط طوال تاريخ المسابقة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن الجولة 38 من الليجا لن تؤثر على أي شيء يتعلق بالمراكز الحاسمة في المسابقة، والمتعلقة بالتأهل إلى المسابقات الأوروبية أو الهبوط.

وأوضحت أن "كل شيء تم تحديده في الجولة 37، سواء الأندية المتأهلة إلى المسابقات الأوروبية أو السوبر الإسباني، أو حتى التي هبطت إلى دوري الدرجة الثانية".

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ولفتت إلى أن هذا السيناريو لم يسبق أن حدث سوى في مناسبتين فقط، كانت الأولى في نسخة 1930/31 (لم تكن هناك مسابقات أوروبية)، والثانية في موسم 2017/18.

وتأهل برشلونة كوصيف للدوري إلى السوبر الإسباني مع ريال مدريد، ورافقهما جيرونا وأتلتيكو مدريد إلى دوري الأبطال، بينما يتجه أتلتيك بيلباو إلى الدوري الأوروبي، ويخوض ريال سوسيداد دوري المؤتمر، وهبط إلى الدرجة الثانية الثلاثي "قادش وغرناطة وألميريا".