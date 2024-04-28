حدث في الدوري الاسكتلندي.. الحكم يطرد الطفل "حامل الكرات"!

مشهد غير مألوف بملاعب كرة القدم

شهدت مواجهة رينجرز وسانت ميرين، اليوم الأحد حدثًا استثنائيًا، ضمن مباريات المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية من الدوري الاسكتلندي الممتاز.

ففي الدقيقة التاسعة، حصل رينجرز على رمية تماس، إلا أن جامع الكرات في ملعب سانت ميرين، قرر إلقاء الكرة بعيدًا، بدلًا من منحها للاعب الضيف.

الحكم أشار بيديه لإخراج الطفل (حامل الكرات) من الملعب واستبداله بآخر، وهو ما حدث، في مشهد غير مألوف بملاعب كرة القدم.

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وحقق رينجرز الفوز بنتيجة 2-1، حيث تقدم بهدف عن طريق جيمس بولتون لاعب سانت ميرين بالخطأ في مرماه بالدقيقة 32، قبل أن يتعادل لأصحاب الأرض ميكائيل ماندرون بعد 5 دقائق، وفي الشوط الثاني، سجل سيريل ديسيرس هدف فوز الضيوف في الدقيقة 74.

ويحتل رينجرز المركز الثاني يف المجموعة برصيد 78 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر سيلتك، بينما يأتي سانت ميرين في المركز الخامس بـ43 نقطة.