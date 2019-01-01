حجازي يحصل على لقب لاعب الموسم في وست بروميتش

المدافع المصري يحصل على لاعب الموسم في فريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

حصل أحمد حجازي، مدافع وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، على جائزة أفضل لاعب بالفريق للموسم الحالي، بتصويت الجماهير.

نادي وست بروميتش، أعلن عبر موقعه الرسمي منذ قليل، فوز المدافع المصري صاحب الـ 28 عاماً بالجائزة.

شارك حجازي مع وست بروميتش، التأهل رسمياً للتصفيات المؤهلة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد احتلال المركز الرابع في الشامبيون شيب.

ولعب حجازي مع فريقه حتى الآن 39 مباراة في كافة البطولات، وتمكن خلال من تسجيل هف وصناعة اثنين لزملائه في الفريق.

توتنهام ينفي تعرض فيرتونخن للارتجاج ويلمح لغيابه أمام أياكس

ويستعد وست بروميتش، لمواجهة ديربي كاونتي صاحب المركز السادس يوم الأحد القادم، في الجولة الأخيرة من بطولة الشامبيون شيب.

ويحتل وست بروميتش المركز الرابع من جدول الدوري برصيد 80 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الخامس، وثلاث نقاط عن ليدز صاحب المركز الثالث.

أحمد حجازي يحصل على جائزة أفضل لاعب في وست بروميتش موسم 2018/19 🔝



مبروك يا @Hegazi 😍 pic.twitter.com/Hc1PN7gGXj — جول مصر (@goaleg) May 2, 2019

وضمن كلاً من نوريتش سيتي وشيفيلد يونايتد المشاركة الموسم القادم في الدوري الإنجليزي، بعد احتلالهما المركز الأول والثاني على الترتيب، ويتحدد الفريق الثالث من الملحق، الذي يشارك فيه الفرق من المركز الثالث للسادس.

ويلعب صاحب المركز الثالث في الدوري أمام صاحب المركز السادس، والمركز الرابع امام الخامس، ويتواجه الفائزان في المباراة الختامية المؤهلة للدوري الممتاز.