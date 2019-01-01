توتنهام ينفي تعرض فيرتونخن للارتجاج ويلمح لغيابه أمام أياكس

بعد سلسلة من الجدل حول حالة البلجيكي

نفى نادي توتنهام الإنجليزي، معاناة مدافعه البلجيكي يان فيرتونخن من ارتجاج في المخ، جراء الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

فيرتونخن تعرض لضربة قوية في رأسه، وغادر ملعب مباراة سبيرز مع أياكس أمستردام الثلاثاء الماضي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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البلجيكي ظهر وهو في حالة فقدان تام للاتزان، أثناء خروجه من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بهدف نظيف، لتنتشر التكهنات حول معاناته من ارتجاج.

بعض الانتقادات وجهت للجهاز الطبي لتوتنهام، بعد قرارهم بنزول فيرتونخن للملعب، قبل أن يخرج مرة أخرى بسقوطه على الأرض.

وجاء الهجوم لعدم وجوب مشاركة أي لاعب يعاني من الارتجاج في أي مباراة، تحت أي ظروف، للحفاظ على حياته من أي ضرر.

ومن جانبه أكد النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي، أن الفحوصات التي أجراها اللاعب تحت إشراف المختصين، اكدت أنه لم يتعرض لارتجاج في المخ.

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وأضاف أن مدافع الفريق كان يعاني من إصابة في أنفه، نتج عنها نزيف حاد منعه من استكمال المباراة.

وفي نهاية البيان كشف توتنهام أن المختص بمتابعة فيرتونخن، نصحه بالحصول على راحة كافية قبل العودة للتدريبات.

وهو ما يعني احتمالية غيابه عن مباراة بورنموث بالدوري الإنجليزي الأسبوع القادم، وكذلك ضد أياكس في إياب نصف النهائي الأبطال يوم الأربعاء من نفس الأسبوع.