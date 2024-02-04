حتى أمام مانشستر يونايتد.. "شبح القطة" يواصل مطاردة زوما في البريميرليج!

تعرض كورت زوما، مدافع وست هام يونايتد لموقف محرج خلال مواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق اليونايتد فوزًا كبيرًا على وست هام بنتيجة (3-0) على ملعب أولد ترافورد، ليصعد الفريق إلى المركز السادس برصيد 38 نقطة، بينما تراجع الضيوف للمركز السابع بـ36 نقطة.

وسخر مشجعو اليونايتد من زوما، بعد أن سقط إثر التحام مع مهاجم الشياطين الحمر راسموس هويلوند، خلال الشوط الأول من المواجهة.

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وفور سقوط زوما، ردد عدد من جماهير يونايتد هتافات: "هذا ما تشعر به قطتك!"، في إشارة إلى القطة التي نُشر مقطع فيديو لزوما وهو يركلها في 2022.

وحكم على المدافع البالغ من العمر 29 عامًا بقضاء 180 ساعة في خدمة المجتمع حينئذ، بعد إقراره بالذنب في ركل وصفع القطة.

وكتب أحد مشجعي اليونايتد، ساخرًا من نجم وست هام: "سقط زوما مثل قطة تعرضت للكم في وجهها من قبل رياضي محترف"، وأضاف آخر: "أتساءل عما إذا كانت القطة التي ركلها سقطت بسهولة مثله!".