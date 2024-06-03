"حان دوري الآن" .. كريستيانو رونالدو يفاجئ كيليان مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد

كريستيانو رونالدو يتفاعل مع الصفقة المدوية..

وجّه الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، رسالة إلى النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي؛ بعد إعلان انضمامه إلى ريال مدريد الإسباني، بشكل رسمي.

مبابي أكد في أكثر من مناسبة، على أن رونالدو هو "قدوته" في عالم الساحرة المستديرة؛ كما نشر المهاجم الفرنسي، صورة شخصيه له مع الأسطورة البرتغالية، وذلك في إحدى رسائله بعد الانضمام للريال.

وقال رونالدو، تعليقًا على إحدى منشورات المهاجم الفرنسي، عبر موقع تبادل الصور "إنستجرام"، مساء يوم الإثنين: "حان دوري الآن؛ لأشاهدك تضيء ملعب (البرنابيو)".

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كريستيانو رونالدو يعتبر هو الهداف التاريخي لنادي ريال مدريد، في كافة البطولات؛ حيث سجل 450 هدفًا خلال 438 مباراة رسمية، في الفترة من 2009 إلى 2018.

ويتمنى كيليان مبابي، الذي سيتم تقديمه كلاعب جديد في الريال، بعد نهائيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، أن يسير على خطى قدوته رونالدو، في صفوف العملاق الإسباني.