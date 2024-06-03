مستعينًا بصورته مع كريستيانو رونالدو .. رسالة بـ3 لغات من كيليان مبابي بعد انتقاله رسميًا إلى ريال مدريد

ماذا قال كيليان مبابي؟..

بـ3 لغات.. تفاعل النجم الفرنسي الكبير كيليان مبابي، مع إعلان انتقاله رسميًا، إلى العملاق الإسباني ريال مدريد، بداية من الموسم الرياضي القادم 2024-2025.

مبابي البالغ من العمر 25 سنة، ودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم الرياضي 2023-2024، دون الكشف عن هوية فريقه الجديد؛ قبل أن يعلن ريال مدريد، مساء اليوم الإثنين، التعاقد معه بشكل رسمي.

ونشر مبابي مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وهو يرتدي شعار ريال مدريد عندما كان صغيرًا، إحداهم مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الإسباني الأسبق ونادي النصر السعودي حاليًا، مع التعليق عليهم برسالة بـ3 لغات "الإنجليزية والفرنسية والإسبانية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المهاجم الفرنسي في رسالته: "حلم تحقق.. سعيد جدًا وفخور بأن أكون جزءًا من نادي أحلامي ريال مدريد"، مشددًا على أنه من الصعب أن يشرح مدى حماسه، في الوقت الحالي.

وأكد كيليان مبابي، على أنه لا يستطيع الانتظار، حتى يتقابل مع عشاق وجماهير العملاق الإسباني، شاكرًا إياهم الدعم الكبير، طوال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن كافة التقارير العالمية، تؤكد على أن ريال مدريد؛ سيقوم بتقديم مبابي رسميًا للجماهير، بعد نهاية كأس أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي تستضيفها ألمانيا، في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو.