ناديان يُهددانها بالفشل .. تطورات مفاجئة في صفقة انتقال حمدالله للتعاون

الصفقة أصبحت بين النجاح والانهيار

أصبحت صفقة انتقال عبد الرزاق حمدالله من الاتحاد إلى التعاون مهددة بالفشل بسبب تدخل ناديين ودخولهما سباق التعاقد مع اللاعب.

الاتحاد والمهاجم المغربي كانا قد اتفقا على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما هذا الصيف، وقد تحدثت عدة مصادر صحفية عن أن ذلك تم برغبة من اللاعب نفسه فيما أكد البعض أن لؤي ناظر رئيس النادي السابق كان صاحب هذا القرار.

المصادر الصحفية أكدت الأسبوع الماضي توصل حمدالله لاتفاق مع نادي التعاون للعب له الموسم القادم، لكن لم يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا وهو ما دعا البعض للتدخل لمحاولة إفسادها!

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الصحفي خالد الرشيد كشف عن وجود خلافات مالية جديدة بين الطرفين تُهدد إتمام الصفقة، مشيرًا عبر منصة إكس إلى أن هذه الأحداث سمحت لناديين من قطر والإمارات بالتدخل، إذ قدم كل منهما عرضًا للاعب.

وأوضحت صحيفة الرياضية أن حمدالله طلب من التعاون أولًا الحصول على 5 ملايين ريال سعودي سنويًا وقد وافق التعاون وبرنامج الاستقطاب على ذلك قبل أن يطلب اللاعب زيادة المبلغ إلى 7.5 ملايين ريال وهو ما يحصل عليه من الاتحاد حاليًا.

وأوضح الرشيد أن الأمر من المتوقع حسمه خلال الأيام القليلة القادمة بين حمدالله والتعاون وبرنامج الاستقطاب في وزارة الرياضة السعودية، سواء بإتمام الصفقة أو التراجع عنها وغلق الملف نهائيًا.

يُشار إلى أن حمدالله انضم للاتحاد في بداية عام 2022، بعد فسخ عقده من جانب النصر، وسط جدل كبير، وقد حقق نجاحًا ملفتًا مع الفريق بقيادته للفوز بلقب الدوري وكأس السوبر وتُوج معه هدافًا للدوري في الموسم قبل الماضي.